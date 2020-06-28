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防疫自保！德州小鎮宵禁 邁阿密海灘國慶日關閉

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導

全美許多州重啟後新冠病毒確診案例激增，疫情再次重創、前景堪憂，許多地方政府甚至商家業主，紛紛採取行動自保；其中，德州小鎮27日晚上開始實施宵禁；邁阿密海灘宣布國慶日假期關閉；面對德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣布重啟酒吧又匆匆關閉，休士頓一酒吧業主氣憤大罵艾伯特：「德州是個活生生的可怕實驗，你正將我們帶向死亡！」

美國26日單日新增確診病例逾4萬5000例，創疫情以來最大增幅；全美確診總數至少248萬人；德州、佛羅里達州等疫情激增集中地，從原本急於放鬆對企業限制，現在急著踩煞車，經濟復甦期望破滅。

位於德州休士頓以東、人口1萬人的小鎮加利納公園(Galena Park)市長埃斯梅拉達·莫亞(Esmeralda Moya)26日發聲明表示，哈里斯縣縣長麗娜伊達爾戈(Lina Hidalgo)警告公眾，疫情威脅等級已提高至最嚴重水平，人們應該居家避疫。因此，加利納公園市27日起每晚10時至次日清晨5時，實施宵禁。

莫亞呼籲市民：「保持良好衛生習慣，儘量待在家裡，避免不必要旅行、聚會，出門時始終遮住口鼻，非常重要。」

眼看佛州26日確診案例飆出近9000例歷史新高，邁阿密戴德郡郡長(Miami-Dade County)吉門尼斯(Carlos Gimenez)當天立即宣布，所有海灘在國慶日周末關閉。

吉門尼斯聲明表示：「在諮詢公衛專家後，我將於27日簽署緊急命令，關閉邁阿密戴德郡所有海灘，自7月3日玉7月7日止。減少病例激增的唯一審慎做法，就是制止那些置全社區處於較高風險的娛樂活動。」

德州創下該州單日近6000名新增確診案例紀錄，住院人數首度逾5000人。州長阿伯特26日要求全州甫重啟的酒吧再次關閉，餐館室內座位29日起限制在五成以內。

休士頓市中心的「卡特茅斯俱樂部」(Cottonmouth Club)業主邁克·內夫(Michael Neff)強烈質疑德州急於重新開放的作法缺乏指導和配套措施，他也很想知道是不是有部分酒吧違反座位限制規定，才把情況變得更糟。

內夫早在6月初就曾上網貼出將近八分鐘的視頻，宣泄了他的挫敗感，影片開頭即是對阿伯特的沈重指控：「你正在帶領我們走向死亡。」

酒吧開了又關，內夫和員工已開始聽到別的酒吧員工有人生病的消息，他覺得自己不能再為員工提供安全的環境，也無法安心提供顧客鄰里酒吧的搖滾歡樂氣氛。他很擔心自己的酒吧生意會就此消失，正努力找出其他開源之道。

內夫說：「德州是個可怕的、可怕的實驗，因為它是拿人命來實驗。」

新冠肺炎 COVID-19

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