德州史達郡新冠肺炎防疫有成 州長卻強制重啟

位於美墨邊界上的德州史達郡(Starr County)，在新冠肺炎疫情爆發後的前幾個月，將檢出新冠病毒陽性的人隔離14天，更比州府當局更早勒令商家停業，更讓私營企業合作提供檢測，還實施宵禁，違者將面臨罰鍰與入獄刑責；該郡藉此順利控制疫情，只有寥寥數人確診，許多天都沒有新增個案。

但是到了4月，德州州長艾伯特(Greg Abbott)推翻地方的決策，並開始分階段復工後，確診病例開始飆增。

史達郡紀念醫院(Starr County Memorial Hospital)委員會主席暨地方衛生官員瓦斯奎茲(Jos Vasquez)說：「我們一度連續21天沒有任何新增個案；我們也曾經有8到10例確診，而鄰近的郡已有約200例。」

史達郡格蘭德河市(Rio Grande City)市政經理裴瑞茲(Alberto Perez)說：「他們(州府)不讓我們強制實施任何有效手段。」

艾伯特這樣做的兩個月後，史達郡確診個案穩定增加，到了本月則開始暴增。

6月22日，史達郡達到新增75起個案的高峰；本來當地沒有死亡個案，到了23日卻有三例死亡。

到了26日，該郡累計新冠病毒感染確診個案達到407起，而當地截至4月29日，也就是艾伯特宣布推翻地方決策的那一天，只有9起確診個案。

瓦斯奎茲說，因為當地被迫讓商家復工，呈現出「可以出門、也可以與家人群聚的錯誤觀念」，導致確診個案激增。

格蘭德河市餐廳員工馬提尼茲(Carlos Martinez)坦承，更嚴格的規定對生意產生經濟上的衝擊，但是「健康更重要」，因為「沒有健康，就沒有經濟」。

疫情剛爆發時，史達郡多數個案都與旅行相關，表示是從郡外移入；但裴瑞茲和瓦斯奎茲說，在上月內，該郡出現很多社區與家族感染情況。

瓦斯奎茲說，該郡已經擴大檢測，但個案的增加不能單純歸咎於檢測。

該郡和許多州一樣，新增許多年輕個案，許多感染者只有20多歲；但他們仍可能將病毒傳染給自己家中長輩或年長居民，而這些人會需要重症照護。

瓦斯奎茲表示，他和許多醫護人員都非常擔心，有沒有足夠能力處治新增的住院患者；史達郡是全美與全德州最貧窮的郡之一，主要居民為西語裔，許多人也沒有保險或額度不夠。

該郡有一家醫院，共有49張病床；瓦斯奎茲說，重症患者通常會被送到約50分鐘路程外的麥卡倫(McAllen)的一家醫院，但鄰近的格蘭德河谷(Rio Grande Valley)各郡，也出現越來越多住院與使用急診室的個案。