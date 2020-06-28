全球疫情若持續 國安部：藥品短缺威脅美國

美國廣播公司新聞網(ABC News)取得的一份新的聯邦情報報告顯示，新冠病毒持續在全球肆虐，「可能」讓美國面臨多種學名藥(generic pharmaceutical drugs)短缺的問題，更將衝擊低收入階層。

這份由國土安全部(DHS)編纂、並於25日分發至全美各地執法部門與政府機關的報告警告說，美國已經出現超過200種藥品與醫療物資的短缺問題，因為全球各國在疫情爆發初期紛紛實施封鎖，為供應鏈帶來沉重壓力。

分析師總結道，如果疫情仍然未受控制，迫使各國再次實施大規模封鎖，這種短缺問題只會更加惡化，為醫療體系帶來更沉重負擔，而多家美國藥廠將「無法迅速補救」。

該報引述新聞報導指出，「生產常用抗生素原料的多座中國工廠，截至3月已停工數周；印度的封鎖令也已延長至5月底；法國、德國、和中國也都考慮再度實施封鎖措施，因為新冠肺炎個案又開始增加。」

ABC News的一項分析指出，目前已經有多州官員暫停部分重啟計畫或再度實施封鎖，因為全美至少有29州新冠病毒感染確診個案增加。

該報告也警告，藥品短缺問題將對低收入的國人造成不成比例的影響；學名藥的價格比品牌藥品便宜很多；這種藥品的數量減少，將「對低收入與失業國人的健康帶來最大的風險」，因為他們已經在承受疫情造成經濟困境的嚴重衝擊。

報告引述一家美國製藥業研究公司，以及一項聯邦食品暨藥物管理局(FDA)研究的資料指出：「無力支付學名藥費用的個人，不太可能改用品牌處方藥，因為後者可能要貴到多達95%。」

美國醫院協會(AHA)前醫療主管布哈特(Dr. Jay Bhatt)說這份報告「令人非常擔憂」；「讓脆弱族群取用可以負擔的學名藥，結果可能產生天壤之別；隨著感染人數與住院人數增加，病患無法撐過救命藥物的短缺期間；我們必須記取幾個月前學到的教訓，才不會陷入難以挽救的窘境。」