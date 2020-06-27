佛奇提新概念「群體抽樣篩檢」 能更快找到感染者

在睽違一個多月後，白宮新冠病毒抗疫小組26日又因部分地區疫情惡化再度舉行簡報會；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)呼籲近期檢出新冠病毒陽性的年輕人遵守安全指南以「幫助解決問題」，而非「製造問題」。

佛奇前一天在接受「華盛頓郵報」訪問時也說，衛生官員正在「密切討論」實施「群體抽樣篩檢」(pooling tests)；他的說法顯示，美國目前進行的新冠病毒檢測方式將出現大規模改變。

目前全美各地多州新冠肺炎確診個案大增，尤其是35歲以下的族群；佛奇指出，過去數周內「絕大多數」新增個案都是「年輕人」。

「很多人可能會群聚，歡度時光；我不是要責備，這是可以理解的；但當你們這樣做時，就進入這個過程；一旦感染，就會傳染給別人，然後再進一步傳染，最後你會傳染給脆弱的人。」佛奇說，「你們要對自己負責，但也有社會責任，因為我們希望能真正終結這場疫情。」

佛奇提到的「群體抽樣篩檢」概念，就是同時檢測多人的檢體，藉以讓官員能夠利用更少的資源檢測更多的民眾，並且更快速地找到並且隔離已經感染的人。

而這也代表全美各地目前進行的新冠病毒檢測方式將大幅變革；而有鑑於目前疫情重災區情況惡化且更多地區爆發疫情，這項改革可能亟需進行。

佛奇說，目前的檢測方式「有些部分沒有效用；我是說，圖表再多，還是有些部分沒用。」

群體抽樣篩檢的方式是：由約三到50人的檢體將組成一個群體，而一整個群體一起接受一次新冠病毒檢測；如果結果呈現陰性反應，研究人員就知道可以進行下一個群體的檢測；只有當結果呈現陽性反應時，群體中個人的檢體才會各自受檢。

佛奇表示：「現在需要做的是了解社會中已經感染的人的穿透深度；而要做到這一點的唯一方式就是擴大檢測範圍。」

各州的受檢者標準相關規定仍各有不同，取決於各州掌握的資源與檢測能力；但如果群體抽樣篩檢仍讓更多人受檢，找到靜靜傳染疾病的無症狀感染者的機會就可能更大。