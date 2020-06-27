歐洲解封後…30國疫情反彈 單日爆增2萬例確診

礙於經濟壓力，歐洲各國在新型冠狀肺炎疫情尚未平息時就放寬防疫限制措施。但據世界衛生組織（WHO）警告，約30國在解封後疫情反彈，最近更每天新增2萬例確診、逾700例死亡。此外，英國熱浪來襲，25日近50萬人湧入伯恩茅斯的多塞特郡海灘，該市因此宣布情況升級為「重大事件」。

世衛歐洲區域負責人克盧格在視訊記者會表示，過去數周已警告，解封可能會令疫情回溫，如今已有30國新增確診病例增加，其中11國疫情擴散速度加快，包括瑞典、烏克蘭、阿爾巴尼亞、科索沃等。他警告，若情況未獲得控制，歐洲部分國家的醫療系統將再度崩潰。

英海灘擠爆50萬人 違規、鬧事頻傳

英國25日是氣溫炎熱，不少民眾顧不得防疫規定與社交距離，紛紛湧入海灘。伯恩茅斯地方當局表示，當天違規停車、亂丟垃圾、酒醉打架以及在海邊隔宿露營狀況頻傳，對民眾「不負責的行為大感吃驚」。

當地議會議長斯萊德說，「我們的服務人員已竭盡全力，只能宣布重大事件並啟動緊急應變措施」。當地議會指出，已開出破紀錄588筆違停罰單，25日沿海岸線清理33公噸垃圾。

英國東伯恩茅斯區國會院議員埃伍德發推文說，已要求政府在必要時向多塞特郡調派更多警力，以應對交通問題和反社會行為，並建議在火車站和高速公路出口設置「過度擁擠」的告示牌。

伊朗日增109死 連8天破百人亡

伊朗衛生部26日通報，過去24小時新增109例染疫死亡，是連續第8天單日新增逾100人不治，累計1萬239人死亡；新增確診則有2628例，累計確診21萬7724例。

伊朗4月中旬開始逐步解除防疫限制措施後，過去一周每日新增確診和死亡病例急劇攀升。專家表示，約有900萬人口的首都德黑蘭，估計多達20%居民可能已經染疫。

伊朗政府高層官員常警告，如果民眾沒有遵守防疫的相關衛生規定，就會重新實施防疫限制措施。伊朗總統羅哈尼日前也表示，鑒於確診病例數激增，政府正考慮強制民眾在公共場所及室內空間配戴口罩。