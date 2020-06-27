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歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

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歐盟7月1日重開邊境 美台未列入清單 中國列有條件接受

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
歐盟7月1日起將逐步開放邊境，圖為法國巴黎奧利機場。(歐新社)
歐盟7月1日起將逐步開放邊境，圖為法國巴黎奧利機場。(歐新社)

已封關數月的歐盟，確定將於7月1日重開邊境，但首波只歡迎疫情未失控的加拿大、紐、澳等十多個國家旅客；美國、俄羅斯等數十個國家，因疫情風險太高，並不在歐盟「安全國家清單」之列，其中也未見台灣

歐盟官員指出，中國雖被列入「可接受國家」名單內，但「相互重新開放」是納入「安全國家清單」的標準之一；如果中國也向歐盟旅行者開放邊界，中國就會被包括在歐盟的「安全國家清單」內。

歐盟官員23日即已首度披露，美國因新冠病毒死亡和感染人數超越全球任何其他國家，極不可能進入此清單；美國是歐盟重要旅遊資源，卻被歐盟排除在「安全國家清單」之外，代表歐盟對川普政府掌控疫情失敗的嚴厲譴責。

由27個成員國共同組成的歐盟諸國外交官員，最近在布魯塞爾針對如何設定共同標準重新向商業和旅遊業開放，進行了多次堪稱艱難的談判。

歐盟訂出的「安全國家清單」獲得大多數成員國支持，在7月1日正式生效前，仍需由各成員國首都及聯盟官方機構確定，在下周公布最終名單。

清單的標準每兩周會修訂一次，以增加表現變好的國家或剔除狀況惡化的國家。

26日定案的「安全國家」完整名單包括：阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、黑山共和國（Montenegro）、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼斯、烏拉圭、安道爾、聖馬力諾、摩納哥和梵蒂岡；其中並不包括台灣。

歐盟是根據一連串科學標準來評判哪些國家可以被列入安全名單，包括感染率和公共衛生報告數據可信度在內。歐盟希望評判過程不被政治化、免受外交壓力。但官員透露，美國和其他國家一直在大力遊說歐盟，想擠進安全名單。

美國自3月新冠病毒在歐洲肆虐時，即禁止大多數歐盟旅客入境美國。此後，儘管歐洲感染和死亡人數下降，美國仍未放鬆限制。

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）25日被問及美國是否將長期禁止人民赴歐旅行時表示，許多歐洲國家都渴望接納美國遊客，「聽說歐盟有十幾個國家對於是否向所有人開放邊境，看法不一。」

儘管美歐互訪受到嚴格限制，但也有例外。包括外交官和醫療專業人員等重要旅客，及從美國遣返歐洲者，仍可搭乘紐瓦克和阿姆斯特丹機場之間的定期航班。

新的安全國家清單並不具法律約束力，但若有歐盟成員國向排除在外的國家開放，可能面臨其他成員國直接封閉國界的風險。

不少受益於美國旅遊業的歐盟國家包括希臘、西班牙、塞浦路斯、義大利和葡萄牙等國均認為，接受大量遊客對旅遊業收入至關重要；其他歐盟國家像是荷蘭則認為，這種方法帶來的風險大於收益。

新冠肺炎 COVID-19 歐盟 台灣

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