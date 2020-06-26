加拿大防疫解封 杜魯多帶萌兒吃冰透氣

加拿大總理杜魯多25日帶著6歲兒子外出，來到魁北克省大啖冰淇淋。這是加拿大開始放寬新冠疫情防疫措施以來，杜魯多首次帶家人外出透氣。

中央社法新社報導，25日也是魁北克省省慶日，又稱為聖施洗約翰節（Saint Jean Baptiste Day）。杜魯多和兒子哈德瑞恩戴著口罩現身加蒂諾的巧克力專賣店Chocolats Favoris時，受到民眾歡迎 。

杜魯多表示，這家巧克力專賣店為了度過疫情難關，向聯邦政府申請緊急薪資補助與企業貸款，因此免於歇業。哈德瑞恩據說在店內雀躍不已，父子最後都點了香草捲筒冰淇淋和巧克力配料。兩人隨後來到庭院摘下口罩享用。

加拿大各地方政府為防堵疫情，3月中旬開始宣布進入緊急狀態，關閉學校及停止非必要商業活動。加拿大累計染疫人數上周突破10萬人，但單日新增確診人數持續減少，因此境內防疫限制措施大多已解除。