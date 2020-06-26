佛州棕櫚灘要求戴口罩 郡民怒罵「魔鬼法律」

因應新冠肺炎病例激增，佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)通過強制居民戴口罩的規定，引起居民強烈反彈，怒指為「魔鬼法律」。

當地官員23日匿名投票通過戴口罩法規，即刻生效，招致民眾批評略過公聽程序；只願提供名字的希薇亞(Sylvia)說：「他們將上帝的美好呼吸系統拒於門外。」

佛州25日通報5004宗新病例，較24日的新高紀錄5511減少，但該州的確診病例過去兩周以來持續增加；佛州衛生廳表示，最新確診人數為11萬4018人確診、3327人死亡，其中棕櫚灘郡確診1萬1704例、死亡486人。

自稱必要行業員工的惠特妮(Whitney)怪誕地解釋，不戴口罩跟不穿內衣褲的理由一樣，「所有部位都要呼吸(通風)。」

「這是魔鬼法律。」女子克莉絲緹娜(Cristina)附和說道，竟然要逮捕違抗選擇自由的人；她接著謾罵州議會議員和醫生共謀籌組深層政府(Deep State)，質疑「比爾蓋茲發生什麼事？喜萊莉‧柯林頓為何沒有入獄？為何所有慈善家都要求我們聽他們的規則，這些人怎麼沒被關？這是深層政府的一環嗎？」

自稱愛國者的巴奇(Butch)譴責棕櫚灘郡事務官，呼籲官員遵守憲法，傾聽「我們人民」的聲音；另一名婦人譴責郡委員同意「共產黨的獨裁命令或法律」。

女子辛蒂(Cindy)甚至說，新冠肺炎不應該被視為傳染病(pandemic)，「這是陰謀(planned-demic)，完全是政治操作且人們心知肚明」；她呼籲人們「從『被宣傳』中覺醒，挺身對抗試圖挾持美國公民的政治陰謀。」

棕櫚灘郡的波卡雷頓(Boca Raton)地區醫院首席醫療官法米(Sam Fahmy)對當地居民的反應感到沮喪，說明科學證據證實戴口罩能遏止新冠病毒傳播。

法米說：「人們如此強烈的反對戴口罩讓人心碎，戴口罩不僅保護自己，也保護周遭的人。」