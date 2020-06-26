美CDC增列染疫症狀：鼻塞或流鼻水、惡心想吐、腹瀉

聯邦疾病防治中心(CDC)網站的新型冠狀病毒(COVID-19)感染症狀中，在原本已經公告的咳嗽、發燒等之外，更增列了「鼻塞或流鼻水」、「惡心想吐」、「腹瀉」。

另方面，由於去年流感疫苗的效能未達預期，在新冠疫情可能藉今年流感季捲土重來的憂慮下，疾病防治中心也已開始未雨綢繆；專家也擔心，若新冠肺炎爆發第二波疫情，醫療資源恐面臨嚴重匱乏。

CDC發布的聲明指出，症狀列表並不包括感染病毒的所有症狀，隨著對病毒的更多研究，接下來還將隨時更新表單內容。

感染新冠病毒的患者，出現症狀各不相同，CDC聲明中指出，有些患者發病狀況非常輕微，但有些患者卻病情嚴重。

聲明指出，通常感染後的第2天至14天裡，症狀會開始出現。

疾病防治中心網站公告的新冠病毒症狀包括：發燒或發冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困難、疲憊、肌肉痠痛或身體痠痛、頭疼、突然喪失味覺或嗅覺、喉嚨疼、鼻塞或流鼻水、惡心想吐、腹瀉。

聲明中指出，老年人、患有重大潛伏疾病如心臟病、肺病、糖尿病的民眾，都可能是染疫高風險族群，一旦感染病毒可能有較為嚴重的併發症。

CDC指出，如果出現以下染疫病情惡化的緊急症狀，就要立即前往急診：無法呼吸、胸腔持續疼痛或壓迫感、神智不清、無法保持清醒、臉部發紫或嘴唇發紫。

CDC最新研究報告顯示，針對最多人感染的流感病毒，疫苗成效只有60%，而去年冬天堪稱數十年來流感疫情最嚴重的一次，疫苗的成功機率卻只有50%，排除掉最常見的流感病毒，疫苗的成效甚至只剩下30%；CDC專家擔心，新冠肺炎第二波疫情若爆發，恐將耗盡醫療資源，無法兼顧流感。

CDC流行病學專家佛蘭諾里(Brendan Flannery)表示，該研究顯示疫苗對付某些流感病毒的效果不彰；研究結果出爐後，公衛人員立刻成立疫苗團隊，準備生產1億8000萬支疫苗。

大多傳染性疾病的疫苗，防疫效果至少要達到90%才能算成功，但因為流感病毒容易產生變化，使疫苗的研發特別困難；根據CDC的統計，2019年因流感就診的人數高達2200萬人，其中有57萬5000人住院治療，但仍有4萬多人死亡。