快訊

日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美CDC增列染疫症狀：鼻塞或流鼻水、惡心想吐、腹瀉

世界日報 / 記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
德州聖安東尼奧(San Antonio)一家商店外張貼提醒顧客戴口罩的標識。(美聯社)
德州聖安東尼奧(San Antonio)一家商店外張貼提醒顧客戴口罩的標識。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)網站的新型冠狀病毒(COVID-19)感染症狀中，在原本已經公告的咳嗽、發燒等之外，更增列了「鼻塞或流鼻水」、「惡心想吐」、「腹瀉」。

另方面，由於去年流感疫苗的效能未達預期，在新冠疫情可能藉今年流感季捲土重來的憂慮下，疾病防治中心也已開始未雨綢繆；專家也擔心，若新冠肺炎爆發第二波疫情，醫療資源恐面臨嚴重匱乏。

CDC發布的聲明指出，症狀列表並不包括感染病毒的所有症狀，隨著對病毒的更多研究，接下來還將隨時更新表單內容。

感染新冠病毒的患者，出現症狀各不相同，CDC聲明中指出，有些患者發病狀況非常輕微，但有些患者卻病情嚴重。

聲明指出，通常感染後的第2天至14天裡，症狀會開始出現。

疾病防治中心網站公告的新冠病毒症狀包括：發燒或發冷、咳嗽、呼吸短促或呼吸困難、疲憊、肌肉痠痛或身體痠痛、頭疼、突然喪失味覺或嗅覺、喉嚨疼、鼻塞或流鼻水、惡心想吐、腹瀉。

聲明中指出，老年人、患有重大潛伏疾病如心臟病、肺病、糖尿病的民眾，都可能是染疫高風險族群，一旦感染病毒可能有較為嚴重的併發症。

CDC指出，如果出現以下染疫病情惡化的緊急症狀，就要立即前往急診：無法呼吸、胸腔持續疼痛或壓迫感、神智不清、無法保持清醒、臉部發紫或嘴唇發紫。

CDC最新研究報告顯示，針對最多人感染的流感病毒，疫苗成效只有60%，而去年冬天堪稱數十年來流感疫情最嚴重的一次，疫苗的成功機率卻只有50%，排除掉最常見的流感病毒，疫苗的成效甚至只剩下30%；CDC專家擔心，新冠肺炎第二波疫情若爆發，恐將耗盡醫療資源，無法兼顧流感。

CDC流行病學專家佛蘭諾里(Brendan Flannery)表示，該研究顯示疫苗對付某些流感病毒的效果不彰；研究結果出爐後，公衛人員立刻成立疫苗團隊，準備生產1億8000萬支疫苗。

大多傳染性疾病的疫苗，防疫效果至少要達到90%才能算成功，但因為流感病毒容易產生變化，使疫苗的研發特別困難；根據CDC的統計，2019年因流感就診的人數高達2200萬人，其中有57萬5000人住院治療，但仍有4萬多人死亡。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

日男一句染疫玩笑話 遭判刑10個月

日本女學生在台染疫？ 柯文哲：懂醫學的也覺得奇怪

10倍之多！美CDC：美國實際染疫人數 可能超過2000萬人

MLB／道奇、雙城隊也傳確診 染疫名單增至11隊

相關新聞

加拿大防疫解封 杜魯多帶萌兒吃冰透氣

加拿大總理杜魯多25日帶著6歲兒子外出，來到魁北克省大啖冰淇淋。這是加拿大開始放寬新冠疫情防疫措施以來，杜魯多首次帶家人外出透氣。

巴西總統懷疑感染新冠肺炎 可能第3度採檢

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）幾週前數次檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）呈陰性反...

美CDC增列染疫症狀：鼻塞或流鼻水、惡心想吐、腹瀉

聯邦疾病防治中心(CDC)網站的新型冠狀病毒(COVID-19)感染症狀中，在原本已經公告的咳嗽、發燒等之外，更增列了「鼻塞或流鼻水」、「惡心想吐」、「腹瀉」。

佛州棕櫚灘要求戴口罩 郡民怒罵「魔鬼法律」

因應新冠肺炎病例激增，佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)通過強制居民戴口罩的規定，引起居民強烈反彈，怒指為「魔鬼法律」。

日男一句染疫玩笑話 遭判刑10個月

日本43歲男子涉嫌在一間家電量販店向店員謊稱「我得了新型冠狀病毒」，被檢方依妨害業務罪嫌起訴，具體求刑1年6月；名古屋地...

圖表看疫情／美實際染疫恐破2000萬人 墨西哥疫情直逼總統核心圈

新冠肺炎疫情擴散全球五個多月，世界衛生組織（ＷＨＯ）24日警告，估計全球確診病例下周將突破一千萬人，而且「美洲尚未達到疫情高峰」，民眾仍需保持警覺，疫情持續時間與高峰取決於各國政府行動力，若有必要再度封城恐不可免。

10倍之多！美CDC：美國實際染疫人數 可能超過2000萬人

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，美國實際感染新冠肺炎人數可能超過2000萬人，為官方公布確診案例的10倍之多。

美新冠肺炎疫情仍嚴峻 感染人數可能達2400萬

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，美國實際感染新冠肺炎人數可能是確診病例的10倍之多。換句話說，美國感染人數可能超過...

疫情反彈！美國60%州確診病例呈增長趨勢

美國有線電視新聞網（CNN）報導，全美至少30個州過去一周的新冠肺炎確診案例與前周相較，呈現增長狀況。當中，13個州增...

全球確診將達1000萬 世衛：美洲尚未達疫情高峰

新冠肺炎疫情擴散全球五個多月，世界衛生組織（ＷＨＯ）廿四日警告，估計全球確診病例下周將突破一千萬人，而且「美洲尚未達到疫...

疫情經濟損害 恐要苦撐10年

新冠肺炎疫情癱瘓全球經濟，影響遠超過二○○八年金融海嘯。專家預測，今年除了中國大陸，世界各國經濟都將衰退，極端貧窮人口恐...

解封太快 美國第一波還沒停…沒國家病毒徹底消失

全球新冠肺炎疫情快速升溫，確診案例逼近千萬，光是美國的新增確診案例一日就超過三點六萬人，創近期的單日新高。全球疫情烽火四...

熱門新聞

個案南部哪大學？學生：還要用猜的！防疫太不公開透明

日籍女疑在台染疫 呂秋遠：可以確定兩件事

好消息！日籍確診女接觸者 已完成109個檢體皆陰性

李眉蓁「越級打怪」？苦苓曝她背後5大硬實力：不容小覷

學者：「零確診」的維持成本高 也不可能永遠存在

第二波防疫策略 彰化萬人血清抗體檢測是關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。