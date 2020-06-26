全球確診將達1000萬 世衛：美洲尚未達疫情高峰

新冠肺炎疫情擴散全球五個多月，世界衛生組織（ＷＨＯ）廿四日警告，估計全球確診病例下周將突破一千萬人，而且「美洲尚未達到疫情高峰」，民眾仍需保持警覺，疫情持續時間與高峰取決於各國政府行動力，若有必要再度封城恐不可免。

死亡逾四十八萬人

中國大陸去年十二月出現首宗新冠肺炎病例，今年一月開始病毒傳播至其他國家。二月一日，全球確診人數超過一萬人，四月二日超過一百萬人。目前全球確診人數累計超過九百四十五萬人，死亡四十八萬三千兩百零七人。全球單日新增病例亦不斷增加，十九日出現十八萬一千六百人的最高紀錄，自本月以來，全球每日新增確診幾乎皆在十萬人以上。

一個月增四百萬例

世衛秘書長譚德塞廿四日在視訊記者會表示：「這場疫情爆發首月，世衛收到的通報不到一萬例，但過去一個月就增加近四百萬例通報。我們預計確診人數下周將達到一千萬人。」

譚德塞說：「這是一記警鐘，在持續研究疫苗和療法的同時，我們有責任盡可能運用現有資源阻止病毒傳播，搶救生命。」譚德塞也指出，嚴峻疫情導致許多國家氧氣機短缺。

有必要新一波封城

世衛突發衛生事件執行主任萊恩警告，新冠病毒依舊肆虐美洲，中南美洲尤其嚴峻，有必要考慮新一波封城措施。他說：「我們發現持續且令人憂心的疫情趨勢，許多國家過去一周出現病例數增加百分之廿五至百分之五十的情況。」

美國疫情捲土重來

全球疫情最嚴重的兩個國家都在美洲。紐約時報報導，美國解封後疫情似乎捲土重來，廿四日新增三六八八○個病例，創單日新高，打破四月廿四日三六七三九例紀錄。佛州、奧克拉荷馬州及南卡州單日新增病例皆創新高，廿多個州確診人數加速攀升。

巴西確診一一八萬

疫情第二嚴重的國家巴西，確診累計逾一百一十八萬人。巴西總統波索納洛稱新冠肺炎只是「小流感」，不願積極防疫，引發批評。

世衛組織的萊恩表示，各國回應疫情的方式會反映在確診數字上，數字有多高、病例增加速度能否減緩，完全取決於政府如何防疫。