解封太快 美國第一波還沒停…沒國家病毒徹底消失

全球新冠肺炎疫情快速升溫，確診案例逼近千萬，光是美國的新增確診案例一日就超過三點六萬人，創近期的單日新高。全球疫情烽火四起，專家認為，目前各國狀況不一，有些是第一波疫情至今尚未停歇，有些則是解封太快導致反撲，鄰近台灣的日韓、中國大陸則是出現「第二波疫情」。

「沒有一個國家的新冠病毒是徹底消失的，包含台灣。」台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，國際疫情嚴峻，美國個案數幾乎跳躍式前進，觀察美國的疫情，第一波持續至今未能控制，加上逐步解封，讓疫情延燒更快。

紐約時報報導，廿四日美國新增三六八八○個新冠病毒確診病例，是疫情爆發以來新增病例最多的一天，這個數字顯示美國疫情不但沒有緩和，反而開始惡化。

目前美國有卅三州過去七日平均新增病例上升，多半在南部與西部。醫院與公衛專家警告，政治人物與許多民眾不願配合防疫，使疫情反撲。

黃立民觀察，非洲、南美洲等國家則是疫情爆發後，連控制的能力都沒有，只能讓疫情不斷延燒。不過，中國、日本、南韓則是守住第一波疫情，隨著解封後，病毒又捲土重來，特別是北京新發地批發市場群聚案例，就是典型第二波疫情來襲。

國際疫情升溫，許多專家質疑病毒變強，但前疾管局長蘇益仁認為，新冠病毒防堵不易，部分國家太輕忽、解封太快而導致疫情，加上新冠病毒變化多端又詭譎，難以準確推測實際的傳播模式。蘇益仁說，當初認為美國疫情應在六月趨緩，但實際上反而升溫，病毒在不同國家的傳播情形，台灣都應納入參考。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，從近日返國日籍女學生確診案例來看，新冠病毒確實在國內社區潛伏，只是病毒現階段「並不太好傳」，夏季人與人之間距離拉開，上呼吸道抵禦能力也比冬天佳，才沒有出現社區傳播。