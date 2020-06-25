美國疫情「世代轉移」 年輕人罹病數遽增...讓身邊老人更危險

隨著美國許多州允許酒吧、商店和餐館重新營業，這些州的年輕人罹患新冠病毒病例正在急速攀升，此「世代轉移」現象令人相當不安，因為不僅許多年輕人並未意識到自己置身險境，更對所有與他們生活有交集的老年人構成巨大風險。

新冠病毒在全球已有逾230萬人確診，逾12萬人死亡，也對美國老年人帶來沉重打擊；全美每10例死亡案例中，就有八例是65歲以上的老年人。

在密西西比州牛津市，夏季兄弟會開趴已引爆疫情；在奧克拉荷馬城，教會活動、健身課程、婚禮和喪葬活動在20、30和40多歲群體中傳播病毒；在愛阿華州的大學城，酒吧重新營業，染病人數激增。

路易斯安納州立大學附近的群聚，則導致上百名客戶和員工測試呈陽性反應；在密西根州東蘭辛市，一家啤酒吧傳出疫情感染了34名18至23歲年輕人。

至於在佛羅里達州、德州和亞利桑納州等州，年輕人開始外出旅行，而且許多人都不戴口罩；衛生專家警告，這是很不負責任的行為。

西雅圖華盛頓大學健康指標科學教授莫克達德（Ali Mokdad）說：「病毒沒變，我們的行為模式卻改變了：年輕人更可能冒險外出了。」

在佛州，目前15至34歲年輕人佔所有病例的31％，高於6月初的25％；上周，該年齡組更出現8000多起新病例，至於55至64歲者則約2000例；專家說，這種現象不能只以「有更多人做測試」來解釋。

佛州州長等民選官員反對重新設限，聲稱許多新感染者都很年輕、也很健康；但年輕人也有可能被嚴重感染和死亡，過去一周，佛州即有兩名17歲兒童死於該病毒。

最讓人擔心是的那些身體更脆弱的年長者。

奧克拉荷馬市長霍特（David Holt）說：「年齡介於18至50歲者並不是生活在安全泡泡裡。他們是弱勢群體的子孫，可能在婚禮時就站在你旁邊，也可能正在餐廳為你提供餐點。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，各州重新開放後，年齡在18至49歲之間者，迅速成為最可能被診斷出新病例的年齡段。