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美國病毒大反撲！重啟經濟恐變重新停業 限制派vs.復工派又拔河

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合24日電
德州23日新增逾5000例確診病例創新高，州長艾伯特(Greg Abbott)呼籲民眾待在家，並告訴地方官員戶外集會上限100人。 圖／美聯社
德州23日新增逾5000例確診病例創新高，州長艾伯特(Greg Abbott)呼籲民眾待在家，並告訴地方官員戶外集會上限100人。 圖／美聯社

新冠肺炎新增確診病例再度攀升，迫使全美許多州與城市暫停復工計畫，甚至恢復先前對公眾生活的防疫限制，越來越多人擔心太早復工，恐導致第二波歇業潮，面臨新的困境。

德州日增5000例 州長呼籲待在家

德州23日新增逾5000例確診病例創新高，州長艾伯特(Greg Abbott)呼籲民眾待在家，並告訴地方官員戶外集會上限100人；緬因州官員取消7月1日起酒吧可恢復內用的計畫；堪薩斯州州長表示，該州還沒準備好放寬限制；愛達荷州近幾周疫情大爆發，酒吧閉門並再度禁止50人以上集會。

美國逾半地區的單日新增病例捲土重來，鄰近城市與州對於是否重新恢復限制或繼續復工的討論出現分歧。

哈佛大學公共衛生學院流行病學專家米納(Michael Mina)指出：「美國大眾幾無意願走回頭路。」

不過公衛專家擔心，數百個市、郡與州政府各有其復工計畫，各地分處不同「階段」的經濟復甦，而且對集會、餐廳桌數限制與何時戴口罩都有不同規定；防疫成效可能參差不齊，最後得靠民眾自己判斷。

西部與南部的復工後疫情最嚴峻，而且出現政黨差異；路易斯安納州和俄勒岡州民主黨州長最近皆暫停放寬防疫限制，並稱尚無法安全全面復工。

加州2天創新高 醫院只收新冠病患

加州公共衛生廳(California Department of Public Health)24日表示，加州新冠肺炎新增病例連兩天創新高，自23日以來新增7149例確診，兩天內增加69%，總計達19萬222例；加州前一波高峰出現在23日，新增5019例確診。

加州過去14天新冠肺炎住院率增加29%，截至23日共有4095例病例住院；加州疫情迅速攀升，基督復臨健康勞洛迪紀念醫院(Adventist Health Lodi Memorial)開始拒收非新冠肺炎病患，該院發言人表示，急診室仍舊開放，但一般住院病患會被轉到其他醫院。

但佛州、亞利桑納州和德州等共和黨州長則不願再度封鎖，不過德州州長艾伯特(Greg Abbott)呼籲民眾：「由於現在疫情傳播如此猖獗，沒有任何原因能讓你出門，除非你真的必須外出，不然最安全的地方就是你家。」

艾伯特表示，若病毒再以當前速度擴散，可能會宣布進一步行動。

新冠肺炎 COVID-19

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