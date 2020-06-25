印度增1.6萬人染疫 創單日新高

印度24日通報新增1萬6000起新冠肺炎確診病例，創下單日通報新高紀錄，政府已經籲請軍方接管首都新德里的治療中心，這些中心將增設數以千計的病床。

路透報導，印度迄今累計確診數超過45萬6000例，從確診數來看是全球疫情第四慘重的國家，僅次於美國、巴西、俄羅斯。在印度各省鬆綁3月下旬祭出的第一波防疫管制措施後，確診病例數預計還會持續攀升。

軍方接管首都治療中心

擁有超過2000萬人口的新德里（New Delhi），24日通報新增逾3900例確診也創單日新高紀錄。當地政府數據顯示，大約提供1萬3400張病床給染疫病患，目前大約使用6200張。

印度內政部指出，到了下星期，軍方醫護人員掌管的新德里臨時治療中心還會增設大約2萬張病床。其中的1萬張病床位於一間宗教中心，還有許多鐵路車廂也改建成病床設施。

內政部長夏哈（Amit Shah）表示：「武裝部隊人員已經為收容在德里鐵路車廂中的患者，提供詳盡的醫療照護。」

新德里政府估計，7月底前當地將會有55萬起確診病例，屆時將需要15萬張病床。