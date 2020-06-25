中英再傳捷報 疫苗競賽誰領先？

（德國之聲中文網）中國軍事科學院周三（24日）在微信上宣布，6月19日通過中國國家藥品監督管理局臨床試驗批准，已按要求完成多批次生產，即將在杭州樹蘭醫院啟動首期人體試驗。

這是中國首個新冠信使核糖核酸(mRNA)疫苗獲批臨床試驗。mRNA技術是近年新興的疫苗形式，目前僅有美國和德國開發的少數mRNA疫苗品種進入臨床研究階段，此前從未在中國臨床試驗。

保存期長有利大規模接種

項目負責人秦成峰研究員表示，國產新冠mRNA疫苗具有三大優勢：一是疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高，安全性更好；二是核心原料和設備國產化，可迅速生產；三是采用單人份預充針劑型，可在室溫保存一周或4℃長期保存，冷鏈成本低，容易大規模接種。

除了mRNA疫苗，智飛生物旗下子公司和中國科學院微生物研究所聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞），早前也獲批進入臨床試驗，是全球第二批進入臨床試驗的重組亞單位新冠疫苗。

首期人體臨床試驗將在北京和重慶進行，上周六（20日）已開始招募志願者，如最終獲批投產，估計年產量可達3億劑，供1.5億人使用。

英國新疫苗300人試驗

另一邊廂，英國也傳出捷報。繼牛津大學研發的疫苗4月進入臨床試驗階段後，英國帝國理工學院（Imperial College London）研究團隊周四（24日）公布，其研發的新冠疫苗也將進行人體試驗，於未來數周為300名志願者接種，共要接種兩劑，相隔四周接種一次。

該學院教授沙托克（Robin Shattock）表示，有關疫苗已完成前一階段動物試驗，顯示該疫苗安全並能引發免疫反應；完成首批臨床試驗後，希望於10月再為6000人接種，冀明年初開始在英國和海外上市。

該疫苗采用RNA技術，團隊表示其一升合成材料就足以生產200萬劑疫苗，加上生產線已由美國移回英國，若有關疫苗試驗成功並獲批投產可在英國本土大規模生產。

據統計，目前全球有120種疫苗研究，當中13款已進入臨床試驗階段：中國有5款，美國有3款，英國有2款，澳洲丶德國和俄羅斯分別有1款。

世衛：購1.4萬台氧氣機供120國

但疫苗未上市，疫情仍然繼續擴散。美國約翰霍普金斯大學數據顯示，目前全球確診病例已達939萬宗，累計死亡人數達48萬人。

世界衛生組織秘書長譚德塞周三（24日）預料，全球確診人數下周將突破1,000萬。他表示，用於救治病人的醫療氧氣供不應求，世衛已采購1.4萬台氧氣濃縮機，計劃在未來幾周內其送往120個國家，在未來半年內還將有可能再提供17萬台機器。

世衛組織應急專家瑞恩（Mike Ryan）指出，許多拉美國家疫情仍然很嚴峻，該地區本周死亡人數超過10萬人，過去一周許多國家新增病例比率高達25%至50%。

李澄欣/鄒宗翰 （綜合報導）

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