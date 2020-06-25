歐盟7月解封名單 有大陸沒美國

歐盟擬在七月一日重啟邊界，並根據各國新冠肺炎新增病例情況決定開放名單。紐約時報報導，美國因未能控制疫情而未列初步開放名單，中國大陸則在名單上。

紐時報導，除了美國，疫情較嚴重的俄羅斯與巴西旅客也暫時禁入歐盟。歐盟此舉不僅打擊美國在全球的聲望，也形同否定美國總統川普對疫情的處理。不過歐盟官員表示，每兩周會依疫情更新一次名單，之後有機會加入美國。

歐盟根據各國最近疫情是否比歐盟嚴重，列出初步開放國家名單，基準是歐盟過去十四天平均新增感染率。目前歐盟每十萬人有十六個新增病例，根據紐時資料庫，相較之下，美國為一○七人、巴西一九○人、俄國則為八十人，都遠高於歐盟基準。

歐盟目前依據各國因應疫情的成功狀況，決定兩份可入境歐盟的可能名單，其中一份涵蓋四十七國，只包含感染率低於歐盟平均的國家，另一份則有五十四國，感染率稍高於歐盟的國家也被列入。

這兩份尚未公布的名單，都有大陸、澳洲、越南、古巴與烏干達等國。美國未入列，其他疫情高風險國家也被排除。

歐盟暫不開放美國旅客入境，反映出疫情局勢扭轉。三月美國只有一千一百個確診病例之際，川普以保護民眾為由禁止當時疫情嚴重的歐盟多數旅客入境。如今歐盟疫情已大致受到控制，而美國病例已超過兩百卅四萬，且過去幾周出現越來越多新增確診病例。

禁止美國旅客入境歐盟，對經濟、文化與地緣政治都有影響。過去每年夏季都有數百萬美國旅客到歐洲，兩地商務旅行也很頻繁。但歐盟官員表示，歐盟不太可能讓美國破例，且擬定安全名單時已盡可能依照科學數據不帶政治色彩。

各國同意最終名單後，歐盟將在七月一日前提出，作為開放入境建議。歐盟無法強迫會員國依名單執行，不過歐盟官員警告，廿七個會員國中若有任何一國未能遵守，恐使歐盟內部恢復邊境管制。

許多歐盟國家很想盡快開放境外旅客，拯救觀光業和航空業，但丹麥等少數歐盟國家還不打算允許非歐盟旅客入境。