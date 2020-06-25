美國數州單日確診人數竄升，歐日疫情也升溫，使全球爆發第二波疫情的疑慮加劇，擔心疫情升溫將導致各國政府再度實施管制商業活動的措施。

華爾街日報報導，美國數州單日新增確診人數激增，亞利桑那州、德州和加州23日新增確診病例數均創單日新高。德州州長艾伯特和佛州州長德桑蒂斯表示，將加強落實保持社交距離的指導方針。加州州長紐森本周表示，確診病例數竄升，可能迫使加州對商業與社交聚會再度實施更嚴格的管制措施。

投資公司GAM Investments投資總監赫普沃思說：「如果情況惡化或疫情擴大，可能有幾州再次實施封鎖措施。」

德國衛生部長史巴恩表示，在北萊茵-威斯特法倫邦一家肉類加工廠爆發群聚感染後，隨即封鎖兩個城市，顯示疫情仍存在風險。

另據日本放送協會（NHK）報導，東京都政府官員表示，24日單日新增55例確診病例，為5月5日來單日最高。這些新增病例包含新宿區「夜生活」地區的民眾，也有人是在工作場所感染。