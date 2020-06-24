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開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

英國酒吧、餐廳將解封 沙國史上首次禁海外信徒朝覲

世界日報 / 編譯中心／綜合23日電
今年沙烏地阿拉伯宣布，為避免疫情散播，參加今年朝覲人數將限縮在約1000名公民和居民。法新社
今年沙烏地阿拉伯宣布，為避免疫情散播，參加今年朝覲人數將限縮在約1000名公民和居民。法新社

新冠肺炎疫情衝擊，英格蘭地區關閉三個多月的餐廳、酒吧與美髮沙龍將在7月4日重新開放，但所有上門顧客必須留下姓名與聯繫方式，以便後續追蹤。沙烏地阿拉伯為嚴防疫情擴散，23日宣布今年禁止海外信徒入境朝覲，為沙國建國近90年來首見。

英國新冠肺炎感染和死亡率持續下降，近期每日死亡人數已經從3位數下降至2位數，從3月23日起實施的禁足令將展開下階段鬆綁。

英國首相強生（Boris Johnson）23日對國會說明鬆綁禁足令計畫，宣布餐廳、酒吧與美髮沙龍將在7月4日重新開放，2公尺社交距離也將彈性縮短至1公尺，但必須使用物品遮掩臉部（face covering），且避免與人面對面。在能夠保持距離的地方，仍應該盡量維持2公尺社交距離。

不過，餐廳、酒吧除了必須限制服務的顧客人數，無法再讓顧客無限上門之外，也要減少服務生和顧客接觸，並且必須登記顧客姓名與聯繫方式。

酒店、假日公寓和露營地也在開放名單中，但必須充分清洗、消毒。曾經一度無法舉行的婚禮將恢復舉行，但參加人數限制在30人。禮拜場所也將開放，但唱讚美詩歌的部分不可進行。

沙國朝覲 只限境內千人參加

每年通常會有超過200萬穆斯林前往伊斯蘭教聖地麥加（Mecca）和麥地那（Medina）朝覲一週，今年沙烏地阿拉伯宣布，為避免疫情散播，參加今年朝覲人數將限縮在約1000名公民和居民。

自從1932年沙烏地阿拉伯王國建國以來還不曾取消朝覲或禁止海外穆斯林參加，即使1917至1918年西班牙流感大流行，造成全球人口大量死亡之際也沒有。

據沙烏地官方數據，去年有249萬人到麥加朝聖，其中186萬人來自境外，朝聖人潮減少勢必會打擊當地經濟。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 沙烏地阿拉伯 穆斯林 英國 伊斯蘭

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