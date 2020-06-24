中：疫情近尾聲 美：病毒傳染性更強

中國疾控中心副主任馮子健近日指出，北京新發地市場這波疫情應該已經接近尾聲。不過，美國兩個科學團隊指出，經過對病毒基因組序列數據的研究，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更易侵入人體細胞。

北京日報報導，自6月12日至22日0時，北京市累計採樣294.8萬人，累計檢測量234.2萬人。目前將針對農貿市場、外賣、快遞為重點人群，進行全面檢測。

中國疾控中心副主任馮子健22日晚間接受央視採訪時表示，從現在的病例數、發病時間、發病曲線、來源做分析，新發地市場暴露的人員已近尾聲。

香港經濟日報報導，中國國家疾控中心18日公布病毒基因組序列數據，發現3組11日採集到的樣本帶有D614G突變。

財新網指，D614G變異毒株2月初在歐洲廣泛傳播，進入其他地區後也迅速成為當地主要毒株類型，研究人員統計，D614G毒株占所有新冠病毒的比例，從年初的0%，到3月的26%，4月升至65%，到了5月已達到70%，成為世界主流毒株。

研究也顯示，D614G毒株可能比老毒株更具傳播優勢，美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）病毒學家崔慧雲（Hyeryun Choe）的團隊發現，D614G的突變，會讓病毒的棘狀蛋白（spike protein）增加，並使蛋白更加穩定，更容易侵入人體細胞。

另，紐約基因組研究中心的桑嘉納（Neville E. Sanjana）團隊則基於假病毒和人肺上皮細胞等細胞系研究，發現D614G變異讓假病毒感染細胞能力提升了2.4到7.7倍。

但這兩項研究尚未經同行評議正式發表，D614G變異是否會增強新冠病毒的傳染性和毒性，還需要更多的臨床數據支持。