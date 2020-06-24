總統執意不戴口罩 巴西法官開鍘

巴西總統波索納洛因公然違反法律不戴口罩，遭巴西法官開罰！巴西聯邦法官波雷利近日宣布，總統波索納洛需要遵守州政府戴口罩的命令，否則一天不戴就罰387美元。巴西首都巴西利亞規定公眾場合必須戴口罩，但總統波索納洛仍不以為意、且執意解封、恢復經濟運行，以致於巴西成為全球疫情第2嚴重的國家。

不戴口罩就罰錢

根據《英國廣播公司》報導，巴西各州，如里約、聖保羅等地都已實施封鎖令，避免人潮聚集。巴西利亞也不例外，該區州政府4月30日就已經發布法令，規定民眾需要在公共場合戴口罩。5月11日時甚至加重法律，違法者每1天不戴口罩，就要開罰2000巴西雷亞爾（約387美元、新台幣約1萬多元）。

但眾所皆知，波索納洛希望以恢復經濟為優先，不希望州政府用過度封鎖的手段控制疫情，他出席公開活動時甚至不戴口罩，咳嗽時只用手遮、沒有消毒，雖然他的民調僅剩33%，還是有很多民眾上街支持他，希望州政府讓他們解封工作。

中央地方防疫對槓

「總統必須採取措施，保護他與周圍官員的健康安全！」根據《衛報》報導，波雷利的判決指出，波索納洛與其他政府官員都將不會有例外，只要他們在公開場合沒有戴口罩，也必須與庶民同罪、罰2000元。這也顯現巴西中央政府與地方政府的矛盾。

巴西的新冠疫情短時間內已經躍居世界第2，超過110萬人確診、52000人死亡。隨著疫情從歐亞、美洲傳播後，南美洲也逐漸成為新冠疫情的熱區。除了巴西以外，祕魯（超過26萬人確診、8000人死亡）、智利（超過25人確診、4000人死亡）、墨西哥與哥倫比亞等國的疫情都在逐漸惡化。

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