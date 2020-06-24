新冠染900萬人 譚德塞：疫情高峰未過

美國約翰霍普金斯大學最新統計指出，新冠病毒全球確診人數廿二日已突破九百萬人， 累計病故逾四十七萬人。世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，全球單日確診人數和各國新增病例頻創新高，不能只以檢測能量增加來解釋，主因還是疫情仍在升高。

世衛專家指出，造成確診案例激增的因素，包括了擴大檢測、病毒進一步擴散等。根據世衛統計，全球新增死亡案例中，逾三分之二發生於美洲地區。

世衛廿二日表示，在過去廿四小時全球通報十八萬三千個新增確診案例，創下疫情爆發以來單日新高紀錄，其中巴西增加五萬四千多個確診病例，高居第一，其次為新增三萬六千多個確診案例的美國，接下來為出現一萬五千多個案例的印度。

美國累計病例仍是全球第一，但各州都已解除防疫封鎖，西部和南部各州病例增加速度明顯上升，許多美國人拒絕配戴口罩也不再保持社交距離。

世衛秘書長譚德塞表示，病毒正在加速擴散中。他說，新冠病毒疫情剛爆發時，全球約花了三個多月才累計一百萬的確診病例，但近來從八百萬例增加到九百萬例，只花了八天。

譚德塞說，現在全球面臨的最大威脅不只是病毒，還包括缺乏全球性領導和團結。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩表示，全球新增確診案例大增，是因為在幾個人口眾多的國家，疫情同時升溫。

印度和美國都表示，確診案例變多是擴大病毒檢測的結果，但萊恩表示，如此解釋說不通。

他說，許多地方死亡案例及住院患者人數都增加，「在許多國家，疫情仍處於高峰期，或繼續邁向高峰」。