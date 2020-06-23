中美疫苗研發競賽 國家利益為優先

新冠疫苗研發竟成為中美角力的另一個戰場！目前全球僅8種候選疫苗進入第二期臨床試驗，其中由中美領導出資的分佔各半，但兩國之間毫無合作意願，5月底美國情報機構更宣稱，中國駭客試圖竊取疫苗研究的資料。前世衛顧問費德勒認為，中美兩國將設法先滿足自己的國家利益，而窮國想取得疫苗恐必須附帶政治條件。

中美競爭疫苗研發

根據《德國之聲》報導，WHO指出，目前全球共有至少8種候選疫苗進入第二期人體臨床試驗，其中4個在中國，2個在美國本土，另外2個分別是英國牛津大學和阿斯特捷利康製藥的合作（美國出資12億美元），以及美國藥廠輝瑞和德國生技BioNTech的計畫。

「中美兩國的地緣政治競爭已擴及到疫苗研發。」前世衛顧問費德勒直言，誰先研發出安全有效的疫苗，誰就能得利。美國將疫苗研發計畫稱之為「曲率極速行動」，挹注100億美元，目標是明年1月生產3億劑以上的疫苗。領導此計畫的四星上將佩爾納曾表示，美國願意與任何國家合作，「但不包括中國」。

美預計7月量產

目前在美國執牛耳的是生技公司Moderna（mRNA疫苗），早在3月即率先進入人體試驗，並在5月中出現正面的初步結果，預計可於7月展開量產。不過在5月底時，美國情報機構曾宣稱，中國駭客試圖竊取疫苗研究的資料，對此，中國外交部發言人華春瑩回嗆：「有證據就拿出來，不用羞羞答答。」

中國疫苗研發的領頭羊是康希諾生物和解放軍軍事科學院的合作（腺病毒載體疫苗），正在武漢對500人進行人體試驗。《路透社》指出，中國醫學科學院也在21日進入第二期試驗。深圳市免疫基因治療研究院長張隆基表示，中國的強項在分子醫學，有望比美國更快研發，但仍需要其他國家的支援。

要疫苗須附帶條件

習近平在5月WHA開幕致詞中承諾，中國疫苗將成為「世界公共財」。美國國家衛生院長柯林斯也表示，他認同疫苗一旦研發成功，將分配至世界各地幫助最需要的人。然而，中國兩國的承諾都不具約束力，費德勒認為，中美兩國將設法先滿足自己的國家利益，而窮國取得疫苗恐必須附帶政治條件。

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