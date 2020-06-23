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疫情失控？全美確診上周增加24％

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合22日電

CNBC分析約翰霍普金斯大學數據顯示，截至21日，全美七天平均新病例比上周增加24%；全美25州，包括亞利桑納州、德州、佛州和奧克拉荷馬州等地的病例以至少5%的速率增加。

全美新冠肺炎確診數自6月中以來持續增加，德州和亞利桑納州的平均住院病患漸增；南部與西部的病例激增，許多民眾拒戴口罩，且不願維持社交距離，恐怕導致疫情再失控。

CNBC另分析「新冠病毒追蹤計畫」(COVID Tracking Project)數據顯示，截至21日，14州的新冠肺炎住院率增加；住院率如同新病例和死亡率，被視為疫情爆發的關鍵。

德州等地最近通報破紀錄的住院率，目前有2913人住院，七天平均新病例較前一周增加37%；亞利桑納州通報1702住院，七天平均新病例較前一周增加29%；截至20日，亞利桑納州健康服務廳通報83% 的家醫病床和85%的重症病床有人使用。

亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)和德州州長艾伯特(Greg Abbott)都說，全州醫院都增加處置量，若有需要可增加病床。

杜西上周宣布額外防疫措施，提高人們警覺維持社交距離並戴口罩。

杜西說：「我兩周前說沒有疫情趨勢，看看過去兩周的數據，真的有疫情趨勢且朝錯誤的方向前進，我們需要扭轉局勢。」

食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)22日說，佛州、德州、亞利桑納州等地都出現病例激增的情況，本周將成為疫情是否加劇的關鍵。

佛州疫情在過去一個半月來加重，確診人數已逾10萬人，住院率則在休士頓還喬治亞激增，而亞利桑納州20%受檢者確診。

上周末，疫情因為各地集會而加重，川普總統在奧克拉荷馬州土耳沙舉辦造勢活動，八名工作人員確診；南卡州克蘭生大學(Clemson University)23名足球員染疫，路易斯安納州立大學(Louisiana State University)球隊至少30人隔離，肉品加工廠職員也再度受創。

新冠肺炎 COVID-19

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