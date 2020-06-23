美死亡病例破12萬 東亞爆第二波疫情

（德國之聲中文網）美洲是全球新冠疫情中心，超過三分之二的新增死亡病例都發生在美洲：美國累計有12萬人病亡、巴西有超過5萬人、墨西哥約有2.2萬人。世界衛生組織周一（22日）宣布，中南美洲、尤其是巴西的疫情出現「令人擔憂的成長」。

世衛緊急計劃執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，確診數字迅速擴大是因為「疫情在幾個人口龐大的國家都同時擴大的緣故」。

世衛秘書長譚德塞指疫情正在巴西、印度、伊拉克以及美國一些州擴大，他警告勿把疫情政治化，「我們現在面對最大的威脅就是病毒本身，現在我們缺乏全球團結合作以及全球性的領導者...我們無法以分裂的世界對抗這個疫情」，但他未有直接提及特朗普或美國撤出世衛的問題。

美國在新冠確診病例排行榜名列第一，有231萬例，約是第二名巴西110萬例的兩倍。美國總統特朗普堅稱確診病例數如此高是因為擴大了檢測規模，此說法遭譚德塞反駁：「有一部份的新增病例可以被歸類為與擴大檢測有關...像是印度就很肯定有擴大檢測。但是我們不相信這完全是擴大檢測造成的現象。」

特朗普：死亡病例恐增至15萬

目前美國許多大城市都已經逐漸重啟經濟活動，其中疫情重鎮紐約周一（22日）開放非關鍵企業恢復營業。但與此同時，美國各地仍然持續爆發疫情，佛羅裡達州在一天內新增近3000宗確診病例，讓整個州的確診病例突破10萬人，而南部和西部近20個州也再度爆發疫情。

特朗普周一（22日）稱美國政府的防疫措施拯救了200到400萬人的性命，但他同時警告美國的新冠死亡病例未來可能會擴大到15萬宗。

南韓承認首都爆第二波

亞洲方面，第二波爆發蠢蠢欲動。中國首都北京新發地市場爆發群聚感染後，一度清零的確診病例數字又開始每天小幅增加，國家衛健委公布周一（22日）新增13例本土病例，均在北京，分別為豐台區6宗丶海淀區3宗丶大興區3宗丶西城區1宗，致使6月11日以來全市累計確診數字達249例。

韓國疫情也死灰復燃，官方周一（22日）公布過去一日新增17宗確診病例，其中11宗屬社區感染，主要集中在首都圈地區，使累計確診數升至12,438人。《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬在記者會上坦言：「雖然還沒出現爆炸性『大流行』沖破醫療體系臨界點，但首都圈已進入社區傳播的『第二波』流行階段。」

當局強調，第二波流行已開始向外擴散，入夏後疫情未見緩和，進入秋冬後流行規模會更大，呼籲國民提高防範，准備長期抗疫。

張慈/李澄欣（綜合報導）

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