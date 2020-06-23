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全球新增18.3萬確診 單日新高

聯合報 / 記者曹國維賴錦宏／綜合報導

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿一日通報，全球在廿四小時內新增十八萬三千多例新冠病毒確診，創下單日最高紀錄，並新增四七四三例死亡。病例增加較多的國家分別是巴西五萬多例、美國三萬多例、印度一萬多例。美洲增加的確診和死亡病例最多，新增十一萬六千多人確診，而新增死亡病例中，超過三分之二來自美洲。

全球上次創下單日確診最高紀錄是在十八日，廿四小時內新增十八萬一千多例確診。專家表示，病毒感染範圍擴大以及更廣泛實施檢測，都可能導致確診病例數攀升。

約翰霍普金斯大學統計，美國迄今累計二百廿多萬例確診，約十二萬人不治，確診和死亡人數皆高居全球之冠。美國密蘇里、內華達和亞利桑納等十二州單日新增確診數都創新高，佛州和南卡州連續三天打破單日確診新高紀錄。

衛生官員說，美國各州放鬆管制重啟經濟活動，年輕人齊聚酒吧和派對，許多人未戴口罩且未保持社交距離，是病例暴增主因。明尼蘇達大學傳染病研究中心主任歐斯特宏警告：「我不認為我們會看到第一、第二和第三波疫情，我覺得我們只會看到一場非常非常難以預料的疫情，像燎原林火蔓延。」

巴西單日新增超過五萬人確診，累計逾五萬人病故，死亡人數居全球第二，總統波索納洛仍一直淡化疫情風險。

至於中國北京疫情，昨新增本土確診病例九例，自六月十一日至二十一日，累積二三六名本土確診病例。中共國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家吳浩表示，如從潛伏期角度來講，北京疫情估計不會超過本周，只要把傳染源控制了，傳播鏈阻斷了，就可能出現斷崖式的下降。

新冠肺炎 COVID-19

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