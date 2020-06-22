美國兩天暴增6萬病例 專家警告美疫情如「森林大火」

約翰霍普金斯大學表示，美國新冠肺炎新增病例19、20日都各超過3萬例，為5月1日以來單日新高紀錄，其中南部、西部與中西部疫情最為慘重；密蘇里、內華達、蒙大拿、亞利桑納與猶他州等12州單日新增病例均創紀錄，佛州與南卡州則連續三天打破單日新高紀錄。

白宮官員表示，已準備好因應秋季疫情；著名傳染病學專家歐斯特宏(Michael Osterholm)警告，美國新冠肺炎新疫情趨勢已非「波浪」而是「森林大火」等級。

佛州20日通報4049宗新病例，南卡通報1157起新病例，密蘇里與內華達則分別回報創新高的389與445例。

重啟經濟 未戴罩是暴增主因

官員警告，年輕人齊聚酒吧與派對，是新冠肺炎病例暴增的主因；另外也與與各州重啟經濟有相關，部分人未戴口罩且未保持社交距離。

CDC預估 至7月中有14萬人死亡

美國新冠肺炎新增病例在5月到6月初緩步下降，但隨著復工又再次增加；聯邦疾病防治中心(CDC)預估，截至7月11日將會有12萬9000人到14萬5000人因新冠肺炎逝世。

CDC同時擴大比較，阿拉斯加、亞利桑納、阿肯色、夏威夷、北卡羅來納、俄勒岡、南卡羅來納與猶他州過去四周和未來四周的新冠肺炎死亡人數，前述州未來一個月死亡病例預料增加。

白宮宣稱 已做好第二波準備

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)20日受訪時說，白宮已做好萬全準備，因應秋季的第二波新冠肺炎疫情的可能性，但這波疫情不一定會發生。

納瓦羅的說法與川普總統相悖，川普屢次堅稱新冠病毒會自動消失，質疑病毒能否活到秋冬。

明尼蘇達州大學傳染疾病研究政策中心(CIDRP)主任歐斯特宏(Michael Osterholm)說：「我不認為我們會看到第一、第二和第三波疫情，我覺得我們只會看到一場非常非常難以預料的燎原林火。」

阿拉巴馬州與深南地區(Deep South)已發生新冠肺炎病例激增情況，該州健康廳官員哈理斯(Scott Harris)說：「我們對於這些數據深感憂慮，若(新冠肺炎新增病例)持續(增加)，將有更多人住院和死亡。」

深南地區居民既有健康狀況與有限的健康照護資源，加上當地健康官員對公衛建議的質疑，難以遏止新冠病毒在當地傳播。

阿拉巴馬大學醫學院院長維克斯(Selwyn Vickers)說，南部居民的糖尿病、腎臟病、心臟病與高血壓病患比率較高，這讓他們成為新冠肺炎的高風險族群；維克斯也認為，生活習慣是對抗疫情的最大難處與挑戰，意指人們外出不戴口罩。

類似情況也發生在德州哈里斯郡(Harris County)，19、20日通報至少1100起新增案例，該郡涵蓋休士頓大部分區域；德州公衛專家不看好當地疫情，呼籲人們配戴口罩。