印尼媒體爆數百童染疫亡 3大原因讓他們難抗病毒

研究顯示中老年人感染新冠病毒的死亡率偏高，但據報導，印尼有數百名18歲以下的孩童死於疫情，超過官方統計。專家說，原因可能是營養不良、醫療資源不足、吸二手煙。

根據印尼政府統計，截至21日境內有2465人染上新冠肺炎不治，83.21%是45歲以上患者，低於5歲的有0.94%、6至18歲間有0.47%，即死於新冠肺炎的18歲以下患者約34人。但路透早前報導，印尼光是至5月22日就有380名未成年人死於疫情，遠高於官方統計的28人。

據報導，印尼孩童感染新冠肺炎的死亡率偏高，相較之下，美國24歲以下的死亡率略高於0.1%、巴西19歲以下的死亡率為1.2%、菲律賓19歲以下的死亡率為2.3%。

印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德表示，營養不良和貧血問題讓印尼孩童面對疫情時更加脆弱。小兒肺部醫師娜斯提提也說，營養不良影響孩童的免疫力。

雖然印尼是中等所得國家，但有超過2500萬人生活在貧窮線下，約5500萬人瀕臨貧窮邊緣。澳洲廣播公司報導，約1/3印尼孩童因營養不足而成長遲緩，孩童成長遲緩問題和非洲撒哈拉沙漠以南地區一樣嚴重。

此外，印尼的醫療資源相當不足，不只照顧孩童的加護病房不夠，許多醫院也缺乏孩童使用的呼吸器。另據澳洲廣播公司報導，印尼6成男性抽菸、約7成家庭曝露在二手煙的環境中。部分科學家相信，抽菸是感染或死於此病的危險因素。