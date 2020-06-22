德國屠宰場累積破千人確診 6500員工及家眷遭隔離

曾是全美新冠病毒疫情最嚴重的疫區紐約市，在染疫和死亡人數持續下降，以及相關指標均達標準後，在22日如期進入重啟計畫的第二階段，可以恢復更多的商業活動；然而，大多企業仍不敢掉以輕心，來自紐約的房地產經紀人和房東皆認為，曼哈頓僅會有10%至20%的人，會在22日回到辦公室上班。

2020-06-22 15:09