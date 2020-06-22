德國屠宰場累積破千人確診 6500員工及家眷遭隔離
德國肉品加工業者托尼斯早前傳出1000多名員工確診新冠肺炎，衛生當局20日要求加工廠6500名員工及其眷屬全數隔離。
托尼斯加工廠最初在17日傳出確診病例，當天有400名員工採檢陽性，接著進一步攀升到1029人。集團老闆托尼斯20日召開記者會時表示，這場群聚感染事件對公司帶來「存亡危機」。為控制疫情，當局已要求托尼斯集團暫停營運，北萊因-西發利亞邦也可能因此實施更大範圍的封城措施。
這不啻為德國解封政策的一大挫敗。總理梅克爾原本希望限制措施持續更長時間，最後卻迫於地方首長的壓力不得不放寬限制。
德國是歐洲最成功因應新冠肺炎危機的國家之一，近來卻看到國內食品加工業者頻傳確診案例。這些業者通常僱用移工，並讓他們住在擁擠的公司宿舍中。
羅伯特‧科赫研究所表示，近來傳出多起確診事件之後，德國的新冠肺炎基本傳染數（R值）飆升到1.79。
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