日本跨縣移動解禁首個周末 景點遊客擠爆、商家笑了
隨著新冠疫情趨緩，日本政府19日解除全境跨縣移動限制後的首個周末，包括東京淺草等多個景點湧現人潮，讓許多商家感到開心。目前當局已編列巨額預算希望刺激國內觀光，預計8月初實施。
東京淺草寺20日湧進許多觀光客，有些人穿著租來的和服走在充滿傳統風格的商店街。時隔2個月多才重啟營業、販售人形燒小蛋糕的攤販說：「突然人潮暴增，真的是得救了。」淺草商店街一帶也可看到許多遊客吃喝，神情悠閒；也有人帶著寵物狗前來，還有一位民眾悠閒遛豬，讓許多遊客會心一笑。
除了東京，其他縣市也重迎人潮。以房屋白牆聞名的岡山縣倉敷市美觀地區，周末觀光客明顯回流，許多人選擇搭乘小船從河道上欣賞風景，為了配合防疫，小船從原本搭載6人減為4人，且搭船前須量測體溫及配戴口罩。
被列為世界遺產的日光東照宮，20日共有3767人入場參觀；宇都宮市販售餃子的店家，20日中午平均等待用餐時間達到約90分鐘，讓此地聞名的「餃子街」逐漸重拾往日榮景。
疫情重挫觀光業，當局2020年第一次追加預算，編列約1兆7000億日圓（約159億美元）推動Go To Campaign宣傳觀光活動，將發行區域互通的旅遊券、補助民眾國內旅遊費用等。
東京日增35確診 連4天逾30例
NHK報導，雖然放寬限制，東京21日單日新增35例確診病例。這是東京連續4天單日新增病例逾30例，累計至今累計病例數5783例。北海道札幌市則新增2例確診，另有一名住院治療的80多歲男性20日死亡，總計北海道目前共有1197例確診病例，並有95人死亡。
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