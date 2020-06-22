疫情下父親節 四代同堂隔著玻璃說我愛你

6月第三個周日(21日)是父親節，今年由於新冠病毒疫情仍未消退，不少為人父者是透過網路接受兒女的祝福。特別是住在療養院裡的父親，礙於避免高風險老年人遭受病毒傳染的防疫措施，這個父親節多半只能與家人視訊慶祝，十足現代版「千里共嬋娟」。

美聯社報導，今年的父親節裡，全美各地許多父親沒辦法與兒女一同慶祝，而是接受孩子們透過視訊或社群網站傳遞祝福。全美各州都重啟經濟活動之際，療養院是仍然維持嚴格防疫規定的少數地點，親屬及療養院主管不禁擔心，隔絕過久恐怕對長輩們的精神健康造成負面影響。馬里蘭州與伊利諾州的療養院，則允許親友在戶外探視老人，但需要全程戴口罩，並保持六呎以上社交距離。

伊利諾州居民沃夫(Frank Wolff)便帶著妻兒，在父親節當天前往位於芝加哥郊區的療養院，在陽台探視他的91歲父親。沃夫一行進入療養院之前，都接受工作人員測量體溫，也被提醒要遵守院內的防疫規定。沃夫說，自從今年3月中旬伊州發布居家避疫規定後，就一直沒來探視父親，「能見到他，感覺很好，能知道他現在過得如何。」

93歲海軍老兵夏普(Wake Sharp)住在舊金山附近的療養中心，三代家人在父親節當天前來探視時，與他隔著一道塑膠玻璃，雖然見得了面，卻無法擁抱或親吻，連握手都不可能，交談則要透過手機。為了避免老年人被傳染新冠病毒，養老中心訂有嚴格的探視規定，就連父親節也沒有放鬆。

夏普說：「總比什麼都沒有來得強。我真的很滿意。」這場聚會出現四代同堂的盛況，推著助步器走到庭院的夏普，在工作人員打造的一個塑膠玻璃隔間裡坐下，手上則拿著手機，隔著塑膠玻璃與家人打招呼、閒聊。