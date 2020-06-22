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劑量增、威力升新冠疫苗研發 確保長者有效

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合21日電

老年人特別容易受新冠病毒荼毒，部分原因在他們年事已高，免疫系統力量減弱。公衛專家憂慮研發中的新冠疫苗不知能否充備地保護高齡族群，因此各大藥廠專家正努力探索可行之道，比如增加劑量或提升疫苗威力，確保研發保護老人家的有效新冠疫苗。

「華爾街日報」(WSJ)21日報導，專家們由新冠病毒發現，高齡人口特別容易感染這種病毒，而且病重及病故的機率更高，部分是因免疫系統已因年紀而力量減弱，故擔心就算研發出新冠疫苗，威力也會受到限制。替別種流行病設計的疫苗也曾發生這種現像。

國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)指出，就算研發出一種疫苗，能保護20多歲人，而年輕人染病機率本就較低，但疫苗卻對65歲以上族群不管用，那他不會特別感到振奮。

為研發供老人家使用既安全又管用的疫苗，輝瑞(Pfizer Inc)等藥廠正探索各類可行之道，如增加劑量。目前專供高齡人口使用的新冠疫苗，至少有一種正在研發。輝瑞、牛津大學等已開始測驗他們的老年人專用疫苗。

柯林斯指出，有些實驗中的疫苗可望證明較適用於老人家，茲事體大，攸關美國如何配備各年齡層所用的新冠疫苗。

據聯邦疾病防制中心(CDC)指出，三月到六月中旬，因新冠病毒而住院的美國人當中，65歲以上族群比率最多，比50到64歲年齡層高1倍，而且是18到49歲人的5倍。

公衛專家表示，要阻止新冠病毒散播，疫苗最是關鍵。世界衛生組織表示，目前研發中的疫苗超過100種，已進行人體實驗者有十來種。

食品及藥物管理局表示，正與各公司合作，讓實驗性新冠疫苗更容易提前在臨床測試中，供老年人使用。生技藥廠「莫德納」(Moderna)等已開始測試其實驗性疫苗於55歲以上成年人，嬌生打算自7月起開始。

新冠肺炎 COVID-19

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