紐約市周一重啟 估僅2成回辦公室

曾是全美新冠病毒疫情最嚴重的疫區紐約市，在染疫和死亡人數持續下降，以及相關指標均達標準後，在22日如期進入重啟計畫的第二階段，可以恢復更多的商業活動；然而，大多企業仍不敢掉以輕心，來自紐約的房地產經紀人和房東皆認為，曼哈頓僅會有10%至20%的人，會在22日回到辦公室上班。

位於紐約大都會三州地區(Tri-State Area)的房地產公司CBRE職行長瑪莉安‧泰格(Mary Ann Tighe)表示，紐約市的居民到9月初勞工節以前，都不會恢復到全面回公司上班的狀態，除非校園重啟，才可能視情況而定。

目前紐約市有些公司仍決定不開放辦公室，另一些公司則開放部分，或是讓員工自行決定是否到公司上班；但也有些產業已經蓄勢待發準備恢復正常，如部分金融業者和一些房地產公司。

坐落於曼哈頓公園大道(Park Avenue)黃金地段的金融控股公司RFR，要求所有60名員工，必須一周內要有四天到公司上班；資產管理公司Brookfield共700名的員工，該公司同樣要求一半以上的職員22日回到辦公室上班。

據紐約市獨立預算辦公室(New York City Independent Budget Office)4月底的估算，紐約市在第二季失業的人口高達47萬5000人，幾乎是一年的失業人口。該單位預估，2021年的營業稅收入將減少36.4%。

有些大型企業認為，員工在家工作的效果比預期的好，因此不急於要求員工回到公司上班。據非營利企業房地產協會CoreNet Global最近的調查顯示，僅15%的公司計畫在未來六個月內，讓所有員工恢復到疫情爆發前的正常狀態；但38%的公司認為要全面恢復，至少需要一年的時間。

目前看來，大部分的紐約市居民仍不希望重回辦公室上班，這也代表紐約市經濟復甦的時間需要更長。雖然復工後房東可以保持收租來源，但如果人們不回到辦公室上班，恐怕對當地餐飲業、服飾店和酒吧的生意造成影響。