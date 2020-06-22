南部州復工後 確診多為30歲以下

南部各州官員警告，越來越多年輕人確診感染新冠肺炎。這股疫情人口轉換趨勢由佛州、南卡羅來納州、喬治亞州和德州等地擴散，許多州都是首度重啟經濟之處。

部分官員指出，檢測普及是讓確診人數增加的主因，另有人表示州民未保持社交距離。

密西西比州健康官員表示，當地人配合社交距離的方式讓人大失所望。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)上周表示，30歲以下的民眾是多郡病例增加的主要人口組成，這可能與國殤日(Memorial Day)派對、造訪酒吧等集會相關。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)19日表示，上周新增病例的年齡中位數為37歲；佛州在6月7日那周出現62%的45歲以下新確診病例。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，新冠病毒對長者、非洲裔、拉美裔和存在潛在健康疾病者造成較嚴重的後果；疫情之初到5月30日，確診年齡中位數為48歲。

考量新增病例，CDC已裁示官員審查戴口罩的科學效益。

CDC資深官員告訴「有線電視新聞網」(CNN)：「科學研究正在探討戴口罩不僅有助來源管控，即避免帶原者傳染給他人，也能保護戴口罩的人。」

德桑提斯20日表示，新增案例轉向20歲到30歲的族群，確診的年輕人大多無症狀，也不需要醫療照護。

德桑提斯說，檢測普及與復工是確診數增加的原因。

專家擔心佛州的疫情加劇，恐怕成為下個美國新冠肺炎疫情中心；佛州20日通報4049宗新病例，刷新單日新增確診數量。

在南卡州，健康官員表示30歲以下的確診病患增加，且該州21%確診者年齡介於21歲到30歲。

南卡州健康與環境控制廳顧問翠斯勒(Brannon Traxler)說：「年輕確診病例增加，顯示年輕人並未對新冠病毒免疫，這也訴說了南卡青年未嚴肅看待社交距離。」