疫情明年估死亡破百萬 專家籲適應防疫習慣

隨著陽光帶州(sun belt states)確診及住院病例激增且屢創新高，健康專家警告，人們必須改變生活習慣，因為新冠肺炎疫情將持續至明年。

佛州、德州、亞利桑納州和加州的經濟陸續重啟，人們未能維持社交距離，上周每日確診數驟增。

健康專家說，疫情可能持續到明年，呼籲民眾適應防疫習慣。

專家擔心，隨著防疫令解除，人們試圖回歸疫情前生活，但這在疫苗研發前不切實際，反而要學習跟新冠病毒共存，避免疫情再度爆發。

杜克大學(Duke University)傳染病學助理教授沃爾夫(Cameron Wolfe)說：「人們筋疲力盡，誤認疫情結束，我們必須與疫情共存。」

部分追蹤病毒趨勢的科學家表示，允許餐館重開無法遏止病毒威脅。

北卡羅來納大學醫學系教授艾達‧艾迪摩拉(Ada Adimora)說：「我了解需要平衡經濟的考量，但隨著經濟重啟，人們外食時無法戴口罩，無助控制病毒。」

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者阿達加(Amesh Adalja)坦言，「所有活動都有風險，差別在於人們到底認為有多危險。」

儘管如此，白宮抗疫小組重要成員、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等政策專家都表示，無須第二階段避疫。

佛奇有信心各國將研發出疫苗，為疫情畫下終點，且稱臨床試驗結果令人振奮。

被問到加州與德州確診數激增，是否需要再度實施居家避疫時，佛奇說：「我不認為我們需要回歸避疫。」

美國的確診及死亡人數領先全球，專家預估全球死亡人數可能在明年超過100萬人。

先前的疫情中心、紐約和新澤西已控制疫情，新冠病毒目前在解封的20州蔓延。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)揚言對來自疫情嚴峻州的旅客實施14天隔離；加州、北卡州等州政府17日強制或呼籲強制佩戴口罩。

佛奇強調地方政策的重要性，但他認為，就算當局強制規定，仍會有人不遵守。

聯邦疾病防治中心(CDC)指南表示，口罩是避免社區傳播的關鍵；州長與市長暫時不管個人權利和政治支持率，紛紛強制市民戴口罩，在經濟復甦之際遏止病毒傳播。