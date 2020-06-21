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百事可樂北京廠爆8例確診！緊急停產停工

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏通報，6月15日，首例病例確診，公司立即停止生產。照片／百度圖庫
百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏通報，6月15日，首例病例確診，公司立即停止生產。照片／百度圖庫

北京日報客戶端報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天下午表示，截至6月20日24時，大興區孫村鄉磁魏路1號某食品公司共發現8例確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。綜合流行病學調查情況，考慮為一起與新發地市場相關聯的聚集性疫情。

據百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏通報，事發分廠已加大密切接觸人員摸排力度，截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

6月16日，區疾控中心對工廠內外環境進行塗抹取樣，結果均陰性，6月15日和20日對食堂、更衣室、車間、洗手區、廁所流水線、工作區等進行兩次全面的環境消殺。

樊志敏表示，公司磁魏路分廠監測到新發地批發市場輸入個案後，第一時間啟動應急預案，採取停產停業、產品封存、環境消殺、人員隔離等措施；已經對產品及廠區環境進行了全方位取樣調查，目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

6月15日，該公司首例病例確診。當日早上八點，公司立即停止生產，做全廠消殺，封閉所有庫存，禁止外運。成立應急處置前方指揮部，統籌協調相關工作。

此外，全面開展人員核酸檢測，6月15日全部員工居家隔離，6月16日進行全員核酸檢測，6月20日轉運480人到集中隔離點隔離，這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

新冠肺炎 COVID-19 北京

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