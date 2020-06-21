西國拚夏季觀光 開放英旅客入境

西班牙為活絡夏季觀光業，不畏疫情嚴峻竟開放英國旅客入境！儘管英國確診人數超過30萬，死亡人數逾4萬，更有單日173例死亡的情況，但西班牙政府為活絡即將來臨的夏季觀光潮，依然選擇開放佔觀光人次最大宗的英國旅客無限制入境，不受14天隔離管制。

西班牙救觀光

根據《衛報》報導，西班牙決取消長達3個月的邊境管制，宣佈自21日起，開放歐盟及申根區各國公民入境，也包括脫歐中的英國。

英國是疫情最嚴重的西歐國家，確診人數來到30萬4000多人，死亡人數突破4萬大關，18日更有單日173例確診案例死亡的情況。儘管西班牙政府對英國的疫情有諸多疑慮，一度打算繼續對其入境者實施14天的居家隔離限制，但最終還是決定「歡迎」英國公民無限制入境。

一般認為，這是西班牙政府為活絡即將來臨的夏季觀光潮做出的選擇，觀光旅遊業約佔西班牙GDP的12%。2019年數據指出，西班牙8370萬名國際觀光客中，最多的是來自英國的旅客，有1800萬人次。西班牙外交大臣拉亞表示：「我們也要提醒，英國也有25萬西班牙公民，呼籲英國儘快實施對等的開放邊境政策。」

多國對英設防

西班牙政府進一步表示，將在7月1日讓歐盟、申根區外的其他國家旅客入境，葡萄牙則選在同一天宣佈恢復與西班牙的邊境開放。據《歐洲新聞台》報導，大部份歐盟國家已逐漸對彼此撤銷邊境管制，但對英國都有所防範，像是法國、捷克、希臘及荷蘭等依然要求自英國入境者需進行隔離。

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