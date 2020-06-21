快訊

日環食奇景下午4時14分登場 天空一暗民眾直呼「好神奇」

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

西國拚夏季觀光 開放英旅客入境

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

西班牙為活絡夏季觀光業，不畏疫情嚴峻竟開放英國旅客入境！儘管英國確診人數超過30萬，死亡人數逾4萬，更有單日173例死亡的情況，但西班牙政府為活絡即將來臨的夏季觀光潮，依然選擇開放佔觀光人次最大宗的英國旅客無限制入境，不受14天隔離管制。

西班牙救觀光

根據《衛報》報導，西班牙決取消長達3個月的邊境管制，宣佈自21日起，開放歐盟及申根區各國公民入境，也包括脫歐中的英國。

英國是疫情最嚴重的西歐國家，確診人數來到30萬4000多人，死亡人數突破4萬大關，18日更有單日173例確診案例死亡的情況。儘管西班牙政府對英國的疫情有諸多疑慮，一度打算繼續對其入境者實施14天的居家隔離限制，但最終還是決定「歡迎」英國公民無限制入境。

一般認為，這是西班牙政府為活絡即將來臨的夏季觀光潮做出的選擇，觀光旅遊業約佔西班牙GDP的12%。2019年數據指出，西班牙8370萬名國際觀光客中，最多的是來自英國的旅客，有1800萬人次。西班牙外交大臣拉亞表示：「我們也要提醒，英國也有25萬西班牙公民，呼籲英國儘快實施對等的開放邊境政策。」

多國對英設防

西班牙政府進一步表示，將在7月1日讓歐盟、申根區外的其他國家旅客入境，葡萄牙則選在同一天宣佈恢復與西班牙的邊境開放。據《歐洲新聞台》報導，大部份歐盟國家已逐漸對彼此撤銷邊境管制，但對英國都有所防範，像是法國、捷克、希臘及荷蘭等依然要求自英國入境者需進行隔離。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

憂美國制裁影響 英國要電信商囤足華為設備庫存

西班牙拚觀光 英國旅客入境無須隔離14天

突圍成功！？華為英國研發中心 傳本周將核准

全球疫情新危險階段 專家：解封過早 病毒反撲

相關新聞

西國拚夏季觀光 開放英旅客入境

西班牙為活絡夏季觀光業，不畏疫情嚴峻竟開放英國旅客入境！儘管英國確診人數超過30萬，死亡人數逾4萬，更有單日173例死亡的情況，但西班牙政府為活絡即將來臨的夏季觀光潮，依然選擇開放佔觀光人次最大宗的英

西班牙拚觀光 英國旅客入境無須隔離14天

西班牙明起將允許英國遊客入境且無須接受2週隔離，欲在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創後，向西國最大觀光客...

零確診創奇蹟 日本岩手縣保持社交距離迎客

日本47個都道府縣唯一「零確診」的岩手縣，在做好防疫及保持社交距離的前提下，迎接解禁後跨境移動的遊客，其中，被稱為岩手「...

智利更改統計方式 染疫病故人數翻倍突破7000

南美洲國家智利今天更改統計方式，將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能死亡病例納入計算後，病故人數幾乎翻倍，突破...

拉丁美洲加勒比海染疫人數破200萬 巴西占逾半

法新社依官方數字所做的統計顯示，拉丁美洲和加勒比海地區感染2019冠狀病毒疾病的人數突破200萬，其中巴西占了一半以上

德肉品加工廠破千人群聚感染 6500員工全數隔離

德國肉品加工業者托尼斯（Toennies）傳出1000多名員工對新冠肺炎採檢陽性之後，衛生當局今天要求加工廠6500名員...

巴西確診也破百萬 美洲疫情嚴峻

世界衛生組織（ＷＨＯ）警告，新冠肺炎疫情正進入新的危險階段。全球疫情最嚴重的國家美國，解封後病例再現增加趨勢，十八日新增...

全球疫情新危險階段 專家：解封過早 病毒反撲

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣民眾恢復正常生活，但全球疫情卻創下單日確診新高紀錄。國內專家認為，國際疫情急速竄升並非因病毒增...

單日確診飆新高 WHO：疫情進入新危險階段

新冠肺炎擴散全球五個月，各國似見疫情趨緩紛紛解封之際，澳洲、德國等確診人數再度上升，巴西確診飆破百萬例，疫情嚴重僅次於美...

熱門新聞

206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

黃健庭婉謝提名 總統府：蔡總統尊重黃前縣長的決定

罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

新聞眼／黃、陳拆彈 啟動另一場政治風暴？

黃健庭爭議後 新北市前副市長陳伸賢婉拒監委職務：不强求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。