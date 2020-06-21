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全球疫情新危險階段 專家：解封過早 病毒反撲

聯合報 / 記者陳婕翎／台北報導
巴西全國新冠肺炎確診人數突破百萬。 （法新社）
巴西全國新冠肺炎確診人數突破百萬。 （法新社）

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣民眾恢復正常生活，但全球疫情卻創下單日確診新高紀錄。國內專家認為，國際疫情急速竄升並非因病毒增強，應是各國解封過早慘遭反撲，建議國內入境防疫政策應走向「精準開放」，以各國城市為評估單位，制定一城市一入境標準，才能有效防守。

蘇益仁：疫情恐最快八月降溫

前疾管局長蘇益仁表示，新冠肺炎與新型流感國際傳播模式雷同，第一波疫情將分三個階段擴散，第一階段為以中國大陸為中心的亞洲疫情，第二階段是歐美疫情，再蔓延至巴西等第三國家，開啟第三階段疫情，若每階段疫情持續三個月，第一波最快也要等到今年八月才會降溫。

台灣大學公衛學院副院長陳秀熙認為，巴西、印度等國錯估解封時機「開早了」，歐美疫情尚未進入尾聲，第三國家疫情五月起進入流行階段，更讓人擔心的是北京新發地市場疫情，「要是在傳出疫情前已有人移動至他國，北京會變成第二個武漢。」

莊人祥：北京病毒株無關台灣

北京新發地市場疫情持續延燒，中國疾控中心十八日晚發布採檢病毒基因組序列數據，經過比對，發現該病毒株不僅與歐洲病毒序列雷同，也像台灣病毒株。指揮中心發言人莊人祥澄清，該株病毒序列與土耳其境外移入個案傳入台灣的歐洲病毒株相似，北京疫情與台灣無關。

莊人祥表示，引發北京新發地市場疫情的病毒株，與台灣三月四日出現有十三人確診的土耳其旅行團病毒序列相同，據新冠肺炎病毒株國際共享平台，台灣無大規模本土疫情，不像歐美出現顯著流行病毒株，但因台灣境外移入個案多，病毒序列多元，含歐美、日本、東南亞等病毒株。

台大教授：入境檢疫標準 應以各國城市為單位

六月廿日起，我國開放低風險及中低風險國家及地區，短期商務人士入境可縮短居家檢疫為五至七天。面對持續升溫的國際疫情，陳秀熙表示，開放標準應「看著更寬、訂得更細」，各國疫情趨勢以「洲」為單位評估，考量各國各城市疫情差異大，應以城市為單位決定居家檢疫天數。

巴西亞馬遜省的一名婦人，18日在軍方協助下登記資料，準備接受醫師看診。 （法新社）
巴西亞馬遜省的一名婦人，18日在軍方協助下登記資料，準備接受醫師看診。 （法新社）

新冠肺炎 COVID-19

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