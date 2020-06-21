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單日確診飆新高 WHO：疫情進入新危險階段

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
兩名戴口罩民眾十九日行經聖保羅市區一處描繪醫護奮戰病毒的壁畫。（美聯社）
兩名戴口罩民眾十九日行經聖保羅市區一處描繪醫護奮戰病毒的壁畫。（美聯社）

新冠肺炎擴散全球五個月，各國似見疫情趨緩紛紛解封之際，澳洲、德國等確診人數再度上升，巴西確診飆破百萬例，疫情嚴重僅次於美國。世界衛生組織（ＷＨＯ）十九日表示，前一日全球新增確診人數逾十五萬例，是疫情以來單日數字最高，顯示疫情正進入「新的危險階段」，呼籲民眾切勿掉以輕心。

世衛數據顯示，十八日全球新增十八萬一千兩百卅二人確診，十九日為十四萬兩千四百五十一人。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，十八日全球單日新增確診為十三萬九千人，十九日為十七萬四千四百人。全球累計確診人數超過八百六十七萬人，死亡逾四十六萬人。

紐約時報報導，全球有八十一國出現病例增加情形，僅卅六國在減少。先前疫情形態是接連出現重大熱點，例如中國大陸武漢、伊朗、義大利北部、西班牙及美國紐約，現在則是大規模全面傳播。

世衛祕書長譚德塞指出，通報的新增病例近半來自美洲，非洲、南亞和中東也出現大宗病例。

譚德塞說，全球疫情進入新危險階段，民眾對居家避疫措施疲乏之際，疫情正加速蔓延，各國政府與民眾應保持警覺，保持社交距離。

他說：「許多民眾受夠天天待在家，這能理解；各國急於開放社會和經濟活動，也可以理解。但病毒仍在迅速傳播，而且依舊致命，多數民眾仍然容易被感染。」

墨西哥累計死亡人數超過兩萬人，確診逾十七萬例。墨國政府表示，實際感染人數可能遠高於通報的數字。首都墨西哥市市長薛恩鮑姆說，原訂下周開始解封的計畫延後。秘魯確診逾廿四萬四千例，是中南美洲第二高，政府持續實施隔離和宵禁至本月卅日。

德國北萊茵─西伐利亞邦的一處屠宰場出現群聚感染，病患超過七百卅人。澳洲維多利亞省連續四天確診病例呈兩位數增加，再度實施公共及私人聚會限制。澳洲足球聯盟也因一名球員確診緊急停賽。

義大利學者分析米蘭和杜林去年十二月的汙水樣本，發現新冠病毒蹤跡。義大利於今年二月廿一日出現首批確診，這項研究顯示病毒可能早已進入義大利，甚至比中國大陸通報首宗病例的時間還早。

新冠肺炎 COVID-19

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