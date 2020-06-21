單日確診飆新高 WHO：疫情進入新危險階段

新冠肺炎擴散全球五個月，各國似見疫情趨緩紛紛解封之際，澳洲、德國等確診人數再度上升，巴西確診飆破百萬例，疫情嚴重僅次於美國。世界衛生組織（ＷＨＯ）十九日表示，前一日全球新增確診人數逾十五萬例，是疫情以來單日數字最高，顯示疫情正進入「新的危險階段」，呼籲民眾切勿掉以輕心。

世衛數據顯示，十八日全球新增十八萬一千兩百卅二人確診，十九日為十四萬兩千四百五十一人。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，十八日全球單日新增確診為十三萬九千人，十九日為十七萬四千四百人。全球累計確診人數超過八百六十七萬人，死亡逾四十六萬人。

紐約時報報導，全球有八十一國出現病例增加情形，僅卅六國在減少。先前疫情形態是接連出現重大熱點，例如中國大陸武漢、伊朗、義大利北部、西班牙及美國紐約，現在則是大規模全面傳播。

世衛祕書長譚德塞指出，通報的新增病例近半來自美洲，非洲、南亞和中東也出現大宗病例。

譚德塞說，全球疫情進入新危險階段，民眾對居家避疫措施疲乏之際，疫情正加速蔓延，各國政府與民眾應保持警覺，保持社交距離。

他說：「許多民眾受夠天天待在家，這能理解；各國急於開放社會和經濟活動，也可以理解。但病毒仍在迅速傳播，而且依舊致命，多數民眾仍然容易被感染。」

墨西哥累計死亡人數超過兩萬人，確診逾十七萬例。墨國政府表示，實際感染人數可能遠高於通報的數字。首都墨西哥市市長薛恩鮑姆說，原訂下周開始解封的計畫延後。秘魯確診逾廿四萬四千例，是中南美洲第二高，政府持續實施隔離和宵禁至本月卅日。

德國北萊茵─西伐利亞邦的一處屠宰場出現群聚感染，病患超過七百卅人。澳洲維多利亞省連續四天確診病例呈兩位數增加，再度實施公共及私人聚會限制。澳洲足球聯盟也因一名球員確診緊急停賽。

義大利學者分析米蘭和杜林去年十二月的汙水樣本，發現新冠病毒蹤跡。義大利於今年二月廿一日出現首批確診，這項研究顯示病毒可能早已進入義大利，甚至比中國大陸通報首宗病例的時間還早。