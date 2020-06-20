快訊

陸軍206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

中國專家張文宏：全球性疫情至少到2020年底

中央社 / 台北20日電
中國抗疫專家張文宏今天說，新冠肺炎全球性疫情蔓延情況至少要到今年底和明年上半年。 路透社
中國抗疫專家張文宏今天說，新冠肺炎全球性疫情蔓延情況至少要到今年底和明年上半年。 路透社

中國抗疫專家張文宏今天說，新冠肺炎全球性疫情蔓延情況至少要到今年底和明年上半年；高疫情國家迫於經濟壓力正逐漸採取全面開放，為疫情帶來巨大不確定性。

上海華山醫院感染科主任張文宏20日在社群平台微博上，發表對中國和全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的看法。

在北京方面，他說，根據目前的防控力度，一般在疫情高峰到來之時的後2週能夠徹底控制疫情。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友日前曾表示，6月13日是這波北京疫情感染者發病的高峰。

張文宏說，北京疫情加速管控的同時，高疫情國家迫於經濟壓力，逐漸採取全面開放的政策，這將帶來全球疫情的巨大不確定性。

巴西病例數今天首破100萬，病死率近5%，單日新增5萬，日新增病例數為全球第一。印度逐漸採取全面復工策略，政府提出與病毒共存口號，病例數繼續攀升。張文宏預估，全球疫情還在不斷攀升，10天之後確診人數會破1000萬。

他認為，加快疫苗產品研發速度將成為解決這一全球性災難的關鍵。在獲得3期臨床研究結果前，全球高疫情國家可能會啟動2期臨床研究有效疫苗的緊急使用權限，特別是在老年人等脆弱人群中進行接種。

無論疫苗到來與否，張文宏說，全球性疫情蔓延情況至少要到年底和明年上半年，在這之前，中國仍須謹慎，宣導公眾場所戴口罩等，繼續鞏固防疫工作。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎全球近46萬人不治 確診逾868萬例

歐洲新冠肺炎確診破250萬例 俄英西義占過半

四合一疫苗供貨不足 準小一生優先接種

東南亞新冠肺炎疫情續燒 印尼再添逾千例確診

相關新聞

曾公開挑戰居家避疫規定 亞利桑那州警長確診

曾以「違憲」為由，公開挑戰居家避疫規定的亞利桑納州皮諾郡(Pinal County)警長蘭普(Mark Lamb)，日前新冠病毒確診；蘭普原本要出席川普總統接見全美警長的一項儀式，行前依白宮疫情期間訪客規定接受新冠病毒檢測，結果為陽性，只能在家隔離。

巴西破100萬人染疫 前衛生部長：衛生部已失去信譽

新冠肺炎疫情持續延燒，巴西19日累計逾100萬人染疫、近4.9萬人死亡。巴西前衛生部長曼德塔（Luiz Henrique...

全球日增病例創新高 WHO警告疫情進入新危險階段

世界衛生組織（WHO）今天表示，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情現在進入「新的危險階段」，在民眾對防疫封...

圖表看疫情／巴西染疫人數破百萬 北京本土病例再增22例

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間20日9時，全球逾45.8萬死亡，確診病例超過862萬例。

全球第二嚴重！巴西確診人數突破100萬 近4.9萬人死亡

新冠肺炎疫情持續延燒，巴西19日宣布，過去一日新增5萬4771例確診病例，全國累計逾100萬人染疫，其中近4.9萬人死亡...

圖表看疫情／印度單日確診創新高 東南亞疫情未歇

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。 聯合新聞網也持續追蹤最新疫情數據，完整整理全球、大陸、台灣的疫情數據，並呈現圖表分析，讓讀者掌握最新進度。

義大利去年12月就有冠狀病毒 較首例確診早2個月

義大利國家衛生院針對污水所進行的研究發現，引發武漢肺炎的冠狀病毒去年12月就已經出現在義大利北部兩座大城，時間比首起本土...

英國下調疫情級別 擬7月開放歐洲旅遊

英國政府今天下調疫情警戒級別，並且正與歐洲數國協商，考慮在7月初開放部分旅遊限制，可能在6月29日宣布與多國形成「旅遊通...

研究：新冠肺炎染疫首週 汙染環境力最強

新加坡國家傳染病中心一項新研究顯示，新冠肺炎患者在染疫首週汙染環境能力達到高峰，之後就會大幅降低。這表示出院患者不會再產...

熱門新聞

「在意名聲勝過任何位子」 黃健庭正式婉謝總統提名

王建煊建養老院 老婦人賣港房產捐3.8億

諷黃健庭案好棋 陳玉珍：連桃子也不用就毀國民黨幹才

新聞幕後／民進黨內炸鍋 層峰仍不打算換監委名單

補充兵猝死 同袍爆料軍中文化：長官出現時才擺擺樣子

北京新冠肺炎相似台灣病毒株 莊人祥：不是台灣傳過去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。