中國專家張文宏：全球性疫情至少到2020年底

中國抗疫專家張文宏今天說，新冠肺炎全球性疫情蔓延情況至少要到今年底和明年上半年；高疫情國家迫於經濟壓力正逐漸採取全面開放，為疫情帶來巨大不確定性。

上海華山醫院感染科主任張文宏20日在社群平台微博上，發表對中國和全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的看法。

在北京方面，他說，根據目前的防控力度，一般在疫情高峰到來之時的後2週能夠徹底控制疫情。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友日前曾表示，6月13日是這波北京疫情感染者發病的高峰。

張文宏說，北京疫情加速管控的同時，高疫情國家迫於經濟壓力，逐漸採取全面開放的政策，這將帶來全球疫情的巨大不確定性。

巴西病例數今天首破100萬，病死率近5%，單日新增5萬，日新增病例數為全球第一。印度逐漸採取全面復工策略，政府提出與病毒共存口號，病例數繼續攀升。張文宏預估，全球疫情還在不斷攀升，10天之後確診人數會破1000萬。

他認為，加快疫苗產品研發速度將成為解決這一全球性災難的關鍵。在獲得3期臨床研究結果前，全球高疫情國家可能會啟動2期臨床研究有效疫苗的緊急使用權限，特別是在老年人等脆弱人群中進行接種。

無論疫苗到來與否，張文宏說，全球性疫情蔓延情況至少要到年底和明年上半年，在這之前，中國仍須謹慎，宣導公眾場所戴口罩等，繼續鞏固防疫工作。