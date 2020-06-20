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曾公開挑戰居家避疫規定 亞利桑那州警長確診

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
曾以「違憲」為由，公開挑戰居家避疫規定的亞利桑納州皮諾郡(Pinal County)警長蘭普(Mark Lamb)，日前新冠病毒確診。圖／取自臉書
曾以「違憲」為由，公開挑戰居家避疫規定的亞利桑納州皮諾郡(Pinal County)警長蘭普(Mark Lamb)，日前新冠病毒確診。圖／取自臉書

曾以「違憲」為由，公開挑戰居家避疫規定的亞利桑納州皮諾郡(Pinal County)警長蘭普(Mark Lamb)，日前新冠病毒確診；蘭普原本要出席川普總統接見全美警長的一項儀式，行前依白宮疫情期間訪客規定接受新冠病毒檢測，結果為陽性，只能在家隔離。

蘭普17日發表臉書聲明指出，原本他要前往白宮，參加川普接見全美警長及警界代表的一項儀式，但行前依白宮規定接受新冠病毒檢測，結果出爐卻是陽性。

他表示，直到確診結果出爐，自己都無症狀。

「必須說清楚的是，由於根據白宮規定，我接受檢測結果呈現陽性，我就沒有出席這項活動，也沒見到總統。」蘭普寫道：「我只能在家隔離至少14天。」

至於如何感染病毒，他在聲明中表示，推測可能是上周末在一場競選活動裡被傳染。

他在聲明中表示，身為執法人員及民選官員，不可能留在家裡不出門，「這一行的工作性質原本就有危險，我們投身這項任務的同時，也承擔了風險。」

今年5月1日，亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)宣布延長全州居家避疫期限，當時蘭普接受地方電視台訪問時表示，如果有商家不配合規定，他不會開罰單取締，也不會逮捕業者。

蘭普說，州長雖然發布命令，「但是，同樣的，我們還有更高一層的法律，就是憲法。」

蘭普接受「亞利桑納共和報」(Arizona Republic)訪問時也說，居家避疫已經實施太久了；他說：「雖然死了300人，但這個數目並沒有嚴重到值得讓經濟持續受損。」

亞利桑納州居家避疫規定在5月15日解封後，州內確診案例便開始上升。

新冠肺炎 COVID-19

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