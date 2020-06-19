德國爆屠宰場657人群聚感染 10月底前禁大型活動

德國地方政府表示，西北部一座大型肉品加工廠爆發新冠肺炎群聚感染，廠內657人確診。總理梅克爾宣布，國內多數大型活動到10月底前都禁止舉辦。

美聯社報導，該群聚感染集中在北萊因-西發利亞邦雷達-維登布魯克市（Rheda-Wiedenbrueck）一處由托尼斯集團（Toennies Group）經營的屠宰場。屠宰場員工接連爆發感染事件後，政府已禁止將肉品分裝工作透過人力仲介轉包出去。

德國近來放寬邊境管制措施，托尼斯集團主管表示，這波群聚感染可能與員工把握機會前去東歐國家探親有關。

路透報導，托尼斯集團表示已經關閉位於古特斯洛郡的屠宰場，並已隔離7000人，幼稚園和學校也全部關閉。

另一方面，梅克爾宣布，德國10月底前禁止舉辦多數大型活動，以防爆發新一波疫情。禁令恐影響法蘭克福書展等各大展覽，法蘭克福書展每年吸引約30萬人次到場，主辦單位到目前為止都表示活動將照常舉辦。

不過巴伐利亞邦總理索德（Markus Soeder）允許例外情形，他表示部分邦對這項議題的解讀可能「會較有彈性，其他邦則較為嚴格」。截至18日，德國共計18萬9817例確診，8875人病故。