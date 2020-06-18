佛州16人上酒吧慶生 全數確診新冠肺炎

佛羅里達州新冠病毒疫情再度升高，但州長強調不會再度關閉；佛州婦人凱特‧雷頓(Kat Layton)本月初參加友人在酒吧開的生日派對後染疫，更驚人的是和她一起參加的朋友共16人，全部都染疫。

雷頓等一行共計16人，6日到佛州傑克森維爾海灘(Jacksonville Beach)林區愛爾蘭酒吧(Lynch`s Irish Pub)開生日派對；那個周末也是佛州宣布酒吧可以重新開放的日子，傑克森維爾是共和黨新的全國代表大會地點。

「當天酒吧高朋滿座，根本沒人戴口罩。」雷頓16日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，「希望大家能夠提高警覺。我們也想告訴大家，我們其實還沒有到能夠開放的地步，我們以為已經到了可以開放的時機，但其實我們開放得太早了。」

一同參加派對的艾瑞卡‧克里斯普(Erika Crisp)說，當時她跟友人對於病毒所抱持的心態，都是「眼不見，心不煩」，因為身邊親友當中無人感染，從州長到市長的地方官員則一再表示，狀況一切良好。

她說，參加派對之後的幾天，朋友們一個個開始覺得身體不對勁。

與會者之一達拉‧史威特(Dara Sweat)受訪時說：「朋友們傳來一則則簡訊，內容都是確診，確診，確診，接連不斷，讓人無法承受。」

克里斯普說，希望其他民眾能提高警覺，就算現在地方政府的防疫規定已經放寬，還是不能掉以輕心；她表示：「我覺得自己很蠢，起跑得太早了。」

邁阿密地方電視台CBS4報導指出，林區愛爾蘭酒吧至少七名員工已經確診，他們在6日都有上班；酒吧負責人接受訪問時說，被感染的客人應該是被其他客人傳染的。

報導指出，酒吧已經暫停營業，展開徹底消毒，接下來重新開張時，所有員工、消費者入店之前都要量體溫，店裡也會放置「乾洗手」酒精消毒凝膠。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)16日表示：「我們不會再度關閉。我們會繼續往前走。」

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