為何新冠大蔓延？ NGO：是過度開發
「人類過度開發才是造成新冠疫情的主因！」NGO「世界自然基金會（WWF）」17日發布報告指出，人類過度開發森林、獵捕高風險野生動物，導致病毒進入人類食物鏈，是新冠疫情爆發的主要原因。他們也提醒，如果人類再不暫緩開發，「離下一次大流行病就不遠了。」
根據《歐洲新聞網》報導，世界自然基金會的報告舉列了許多因素，包括貿易、毀林開發、捕食高風險野生動物（如蝙蝠、穿山甲、白鼻心等）、農地擴張與集約化畜牧業都會導致人與野生動物的接觸機會上升，進而讓人類得到人畜共患病的機率增加，從以前的SARS，到現在的新冠肺炎都是如此。
《報告》中的統計顯示，近30年的新型疾病中，有超過60%都是從動物起源，而在這段時間內，全世界遭到開發、農耕地利用的土地約有1.78億公頃，是1個利比亞（全球第18大國）的大小。
「人類需要和大自然保持適當距離，否則我們將會經歷下一波大流行。」基金會總裁蘭博蒂尼說，雖然各國都開始加強保育野生動物的力道，如中國近日以保育的理由，將穿山甲從中藥材中除名，並列為一級保育類動物，但WWF認為各國政策強度不夠，應該要聯合公開表態，發誓為生態多樣性流失、適度開發而努力。
《衛報》提到，聯合國先前的環境報告調查也是相同的結果，聯合國生物多樣性委員會主席瑞瑪說，無論是茲卡、愛滋、SARS還有伊波拉，都是人類過度親近、獵捕野生動物所帶來的災害，然而許多國家開發雨林、原始棲地的情況卻愈來愈嚴重，她呼籲各國，為了人類的健康與永續發展，要約束開發、積極保護環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言