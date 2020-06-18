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為何新冠大蔓延？ NGO：是過度開發

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
NGO指出，人類過度開發森林、獵捕高風險野生動物，導致病毒進入人類食物鏈，是新冠疫情爆發的主要原因。(網路截圖)
NGO指出，人類過度開發森林、獵捕高風險野生動物，導致病毒進入人類食物鏈，是新冠疫情爆發的主要原因。(網路截圖)

「人類過度開發才是造成新冠疫情的主因！」NGO「世界自然基金會（WWF）」17日發布報告指出，人類過度開發森林、獵捕高風險野生動物，導致病毒進入人類食物鏈，是新冠疫情爆發的主要原因。他們也提醒，如果人類再不暫緩開發，「離下一次大流行病就不遠了。」

根據《歐洲新聞網》報導，世界自然基金會的報告舉列了許多因素，包括貿易、毀林開發、捕食高風險野生動物（如蝙蝠、穿山甲、白鼻心等）、農地擴張與集約化畜牧業都會導致人與野生動物的接觸機會上升，進而讓人類得到人畜共患病的機率增加，從以前的SARS，到現在的新冠肺炎都是如此。

《報告》中的統計顯示，近30年的新型疾病中，有超過60%都是從動物起源，而在這段時間內，全世界遭到開發、農耕地利用的土地約有1.78億公頃，是1個利比亞（全球第18大國）的大小。

「人類需要和大自然保持適當距離，否則我們將會經歷下一波大流行。」基金會總裁蘭博蒂尼說，雖然各國都開始加強保育野生動物的力道，如中國近日以保育的理由，將穿山甲從中藥材中除名，並列為一級保育類動物，但WWF認為各國政策強度不夠，應該要聯合公開表態，發誓為生態多樣性流失、適度開發而努力。

《衛報》提到，聯合國先前的環境報告調查也是相同的結果，聯合國生物多樣性委員會主席瑞瑪說，無論是茲卡、愛滋、SARS還有伊波拉，都是人類過度親近、獵捕野生動物所帶來的災害，然而許多國家開發雨林、原始棲地的情況卻愈來愈嚴重，她呼籲各國，為了人類的健康與永續發展，要約束開發、積極保護環境。

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