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戴罩有用！美國美髮師染疫 140接觸者全身而退

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
密州美髮師染疫未釀嚴重災情因為顧客戴口罩 路透社
密州美髮師染疫未釀嚴重災情因為顧客戴口罩 路透社

密州美髮師染疫未釀嚴重災情因為顧客戴口罩 歐新社
密州美髮師染疫未釀嚴重災情因為顧客戴口罩 歐新社

密蘇里州第三大城春田市(Springfield)5月初開放個人護理店對外營業，2周後即傳出一家髮廊兩名美髮師確診陽性，但因為從員工到顧客人人都戴口罩，疫情並未大爆發；面對如此意外的「實驗結果」，原本質疑「人人在公共場合戴口罩」防疫政策的春田市衛生局長戈達德（Clay Goddard），態度180度大轉變，轉為「口罩信徒」。

春田市衛生官員說，人口17萬人的春田市以前很少有人戴口罩；對某些人來說，戴口罩好像是自己高舉某種政治標誌，尤其是拒戴口罩的川普總統2016年在密蘇里州輕易勝選，該州共和黨州議員也都不願戴口罩。

但春田市Great Clips購物中心同一家髮廊先後傳出兩名髮型師開店後診斷罹患新冠病毒疾病，9天內直接接觸顧客逾140人，這些客戶距離髮型師臉部只有幾吋遠，每次長達30分鐘；由於該髮廊採取電腦預約制，所以很容易追到所有客戶。

戈達德表示，5月4日該市重新開放後，衛生當局唯一規定需要戴口罩的地方就是理髮店、美甲店和紋身店等個人護理店，他並要求春田市上百位衛生工作人員追聯繫所有接觸者；春田市的新冠病毒防疫規定比州政府規定更嚴格，重新開業的餐館面臨著更嚴格社交距離限制，會製造接觸的運動仍然不准開放。

戈達德說：「我們有點像在走鋼絲，試圖在不嚴重損害經濟的前提下，防止病毒傳播。」

儘管這兩起美髮師確診案件成為新聞，但目前接受檢測的客戶都是呈陰性反應。春田市CoxHealth感染預防服務醫學總監托特曼（Robin Trotman）對此結果很興奮，他說：「這幾乎就像是實驗室裡做實驗。」

他預估會有5到10個新病例，計畫進一步研究，然後發表研究報告。

托特曼說：「到底是哪個口罩有效，是美髮師還是客戶？答案肯定是兩種都發揮了作用，防範系統奏效，人人都戴口罩是管用的。」

春田市商會總裁馬特·莫羅（Matt Morrow）則說，該市已宣布，若無法維持六呎社交距離，只要有戴口罩，人與人之距離可以只維持三呎。他說：「這正是我們從Great Clips經驗學到最直接的結果。」

密州美髮師染疫未釀嚴重災情因為顧客戴口罩 歐新社
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新冠肺炎 COVID-19 口罩 社交距離 髮廊

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