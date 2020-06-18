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全美17州單周確診數攀升 美加墨延長邊界管制

聯合報 / 編譯樊蕙／綜合報導
內華達州重開經濟後，因確診新冠病例暴增，已決定暫緩進入重開第三階段。圖為一賭客在剛開放的拉斯維加斯賭場賭博。（美聯社）
內華達州重開經濟後，因確診新冠病例暴增，已決定暫緩進入重開第三階段。圖為一賭客在剛開放的拉斯維加斯賭場賭博。（美聯社）

美國新冠肺炎確診案例持續增加，佛州邁阿密、內華達州決定暫緩進一步解封，德州確診和住院人數也創新高。路透分析發現，全美有十七州單周確診個案都攀升。

佛州的七日平均新增病例總數，在過去九天連續創新高。該州感染總人數本月持續增加，而此前約兩周當地已進入重新開放的「第一階段」，包括讓零售與個人服務商家擴大容納人數，並增加餐廳室內用餐容納人數。

內華達州長希索立克也表示，當地「沒有準備好」進入重啟的下一個階段，因為新冠病毒感染與住院人數有所增加。希索立克五月底宣布該州進入重啟第二階段，過去三周該州每日新增個案數量出現「上升趨勢」。

路透分析發現，六月第二周，阿拉巴馬州與南卡州的新增個案都增至先前七日的近二倍，奧克拉荷馬州也增加百分之六十八。

德州州長艾伯特十六日敦促民眾留在家中，因為當地新冠病毒新增住院人數創新高，更是連續第五天增加。艾伯特說，當地十六日新增二六二二人確診，創下單日新高。

由於疫情持續延燒，美國十六日同意第三度延長美國、加拿大墨西哥邊境旅行限制措施，至七月廿一日為止。

法新社報導，加拿大總理杜魯多宣布美加邊界將延長限制措施；墨西哥外交部也表示美墨邊界將維持關閉。美加墨三月廿一日因疫情關閉邊界，禁止非必要旅行，但跨國商業往來不在此限。

杜魯多十六日在每日例行簡報會中表示：「加拿大和美國再次同意將目前的邊界措施實施期限延長卅天，直到七月廿一日。」

墨西哥外交部也表示，與美國邊界會持續實施旅遊管制措施直到七月廿一日，「兩國將持續協調邊境區域的衛生措施」。

加拿大 墨西哥 疫情 杜魯多 新冠肺炎 邁阿密

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