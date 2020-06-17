巴西日增3.4萬例創新高 黑幫改當「防疫尖兵」

巴西新冠肺炎疫情持續惡化，截至16日確診病例已超過92萬宗，逾4.5萬人死亡。然而，巴西總統波索納洛仍在淡化疫情嚴重性，政府也始終未推出完善防疫政策，民眾不得不展開自救，里約熱內盧的黑幫甚至開始充當「防疫尖兵」，分發洗手液和食物給貧民窟居民。

巴西確診直逼100萬 超過全亞洲

約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，全球逾43.8萬死亡，確診病例超過809萬例，其中拉丁美洲確診宗數增幅最快，總確診數佔全球21%，其中巴西逾92.3萬人染疫，超過亞洲確診總數。

路透報導，巴西16日新增確診病例來到破紀錄的3萬4918例，新增死亡1282例。里約熱內盧的貧民窟是巴西疫情重災區之一，確診人數近8萬，死亡人數近8000。由於擔心疫情擴大，醫護和警方都不敢進入貧民窟，令貧民窟成為被政府拋棄的「毒窟」，波索納洛卻沒有完善政策，引發不少民怨。

為遏制疫情蔓延，當地黑幫成為防疫主力，不僅給貧民發放洗手液、食物等物資，還開始實施宵禁，號召民眾居家隔離。一名幫派分子表示：「我們害怕的是新冠病毒，而不是波索納洛，我們已經見證太多死亡，但醫院死的人甚至比自行居家隔離時死去的還要多」。目前聖保羅和巴西利亞等地都出現示威，抗議政府防疫不力。

確診全球第八高的秘魯16日確診總數達23萬7156例，病故人數達7056例，官方表示，4月國內生產毛額（GDP）較去年同期劇減逾40%。排名全球第的12智利13日新增6938例，創單日新高，至16日累計確診18萬4449例，累計死亡3383例。

伊朗國民旅遊回溫 染疫死破9千

亞洲方面，伊朗連續3天超過100人染疫死，累計病故超過9000人，衛生部發言人拉利表示，死亡人數驟增可歸咎於民眾旅遊加溫。

菲律賓16日新增364起確診病例、5人不治，大馬尼拉地區將延長現行的「一般社區隔離」到30日，宿霧市則因「社區感染蔓延」將再度封城。

已解除全部防疫措施的紐西蘭，16日新增兩宗從英國返回當地的輸入個案，打破紐西蘭連續24天零確診的紀錄。

韓國首都圈群聚感染相關確診案例不斷，境外感染移入案例也持續增加，16日新增34例確診，當局表示，社交距離規範成效仍待觀察。日本16日國內新增42人確診感染，加上成田機場檢疫發現2人確診，合計44人確診，此外當天新增5人病故。

土耳其15日晚間公布疫情通報顯示，過去24小時新增1592起確診病例、18死，土耳其6月起放寬防疫禁令後，單日病例數自11日以來已連續5天呈現上升趨勢，本來已經獲得控制的疫情再度拉警報。