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印度染疫數全球第4高 仍考慮7月恢復國際航班

世界日報 / 編譯中心／綜合16日電

印度新冠肺炎確診病例已升破34萬例，但總理莫迪16日認為，疫情對印度影響沒有世界其他地方那麼大，印度民航部長浦立表示，考慮7月恢復國際航班飛航。

印度8日展開解封第一階段後，疫情即不斷升溫，最近每天新增已超過1萬個病例，至16日累計病例34萬3091人，死亡逼近萬人達9900人，是全球病例數第4高的國家。

莫迪（Narendra Modi）16日與旁遮普（Punjab）等多個省和中央直轄區省長和首長舉行視訊會議，討論解封第一階段後出現的一些狀況，並提前擬定因應疫情措施。

據印度總理辦公室聲明，莫迪指出，在解封第一階段實施後，所有運輸方式對外開放，成千上萬外地移工返回他們的村莊。即使印度有龐大人口，但病毒並未像世界其他地方那樣威脅印度人生命，痊癒率已超過50%，且與總人口相較，印度死於新冠肺炎的比例是世界最少的地方。

由於印度確診病例激增，包括確診病例在印度各省市排名第三高的首都新德里在內，都出現病床不足因應的情況，新德里更下令一些飯店保留床位準備改為病床。

即使疫情如此嚴重，印度政府目前最關心的仍是如何讓已嚴重惡化的失業率和經濟好轉。

News 18報導，印度民航部長浦立（Hardeep Singh Puri）16日在報告國內航班5月25日復航後的狀況時指出，民航部將在下個月針對恢復國際航班做出決定。

浦立說：「我們相信，下個月我們將開始就恢復國際航班做出決定。我不想在這裡設定時間表，還需要考慮所有的利益相關者和旅客。」

印度從3月23日停止國際航班營運後，這項命令繼續延長迄今，尚未復航。

新冠肺炎 COVID-19

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