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佛州新冠病例增 邁阿密重啟經濟第3階段喊卡

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合16日電
內華達州重開經濟後，因確診新冠病例暴增，已決定暫緩進入重開第三階段。圖為一賭客在剛開放的拉斯維加斯一家賭場賭博。 美聯社
內華達州重開經濟後，因確診新冠病例暴增，已決定暫緩進入重開第三階段。圖為一賭客在剛開放的拉斯維加斯一家賭場賭博。 美聯社

因為新冠肺炎確診案例增加，佛州邁阿密不進入重啟經濟的下一階段；內華達州也暫緩進入重啟的下一階段；德州確診和住院人數也創新高；路透(Reuters)分析則發現，全美有17州單周確診個案都攀升。

佛羅里達州人口最多的城市之一的邁阿密(Miami)市長蘇瓦瑞茲(Francis Suarez)15日宣布，當地不會進入重啟經濟的下一階段。

「華盛頓郵報」(Washington Post)的追蹤數字顯示，佛州16日單日新增2783起確診案例，創下新高紀錄，而數日前州長德桑提斯(Ron DeSantis)才剛宣稱當地沒有新冠病毒疫情惡化的疑慮。

雖然該州大部分地區已進入重啟經濟的第二階段，新增案例卻可能影響居民重獲自由的興致。

佛州的七日平均新增個案總數，在過去連續九天創下歷史新高紀錄；而在一周前，當地單日新增個案總數僅有1096例；在同一段時間內，七日平均新增新冠肺炎住院個案也有所增加。

該州感染總人數自從進入6月以來持續穩定增加，而此前約兩周當地已進入重新開放的「第一階段」，包括讓零售與個人服務商家擴大容納人數至50%，並且讓餐廳室內用餐容納人數增至25%。

內華達州長希索立克(Steve Sisolak)也表示，當地「沒有準備好」進入重啟的下一個階段，因為新冠病毒感染與住院人數有所增加。

自從希索立克5月底簽署指令、允許內州進入重啟的第二階段以來，他說當地過去三周內每日新增個案數量出現「上升趨勢」；雖然他也指出，當地檢測能力有所提高，而且單日累計檢出新冠病毒陽性的比率「穩定或持續下降」，他仍說，七日檢出陽性的比率有所增加。

路透分析發現，6月的第二周，阿拉巴馬州與南卡羅來納州的新增個案都增至先前七日的近二倍，奧克拉荷馬州也增加68%。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)16日敦促民眾留在家中，因為當地新增感染新冠病毒而住院的人數創新高，更是連續第五天增加。

艾伯特說，當地16日新增2622人檢出陽性，創下新高紀錄；該州衛生福利廳也通報，目前當地有2518名經實驗室確診罹患新冠肺炎的患者正在住院，而15日有2326人住院，5月25日僅約1500人住院。

新冠肺炎 COVID-19 邁阿密

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