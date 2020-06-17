快訊

6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

第一批返台境外生國別出爐！排除陸生但含港澳生

CDC報告：已有健康問題者染疫 死亡率較健康者高12倍

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合16日電
美國CDC報告指出，原本有心臟病與糖尿病等健康問題的民眾，感染新冠病毒後住院的機率是健康個人的六倍，死亡率更高達12倍。 美聯社
美國CDC報告指出，原本有心臟病與糖尿病等健康問題的民眾，感染新冠病毒後住院的機率是健康個人的六倍，死亡率更高達12倍。 美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的報告指出，新冠肺炎疫情爆發後的前四個月內，先前已有心臟病與糖尿病等健康問題的民眾，感染新冠病毒後住院的機率是健康個人的六倍，死亡率更高達12倍。

CDC於15日公布的資料涵蓋超過170萬例新冠病毒確診感染個案，以及10萬3700例新冠肺炎死亡個案，皆為各州與屬地衛生部門在1月22日至5月30日之間通報的數字。

在CDC已掌握種族與族群資料的近60萬名新冠肺炎患者中，33%是西語裔，儘管該族群只占全國總人口的18%；還有22%為非洲裔，而該族群占全國人口13%；更有1.3%是美國原住民或阿拉斯加原住民，而這個比率則是該族群在全國人口比率的將近二倍。

CDC接獲通報的個案中，超過一半都缺少種族與族群相關資料，因此CDC並未提供根據種族與族群的已有健康問題患者人數估計。

在許多大都會地區，主要為非洲裔民眾居住的地帶，罹患包括糖尿病、肥胖及心臟病等慢性健康問題的民眾比率很高；許多人也無法取得醫療照護，更面臨種族歧視以及其對健康的影響。

CDC在這份報告中表示，通報的新冠肺炎患者中最常見的既有健康問題是心臟病(32%)、糖尿病(30%)，以及慢性肺病(18%)；其他既有疾病包括肝病、腎臟病、神經發展或智能障礙、以及免疫功能不足或缺損的症狀。

先前已有健康問題的新冠肺炎患者中，約45%住院治療，而無嚴重既有疾病的患者僅7.6%住院；無通報既有疾病的新冠肺炎患者死亡率為1.6%，而先前已有健康問題的患者死亡率則增至12倍，達到19.5%。

就算是20多歲到30多歲的患者，已有健康問題者的住院機率，仍是先前健康患者的約六倍。

報告也指出，無症狀的新冠病毒感染者，可能無法在監測資料中「被準確認定」；無症狀者也不可能接受檢測，因為檢測數量有限，而且最初的指南讓有症狀者優先受檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

上市60年類固醇可治新冠重症！英國限出口開始囤貨

「救命突破」 類固醇治療新冠肺炎重症現成效

全球武漢肺炎確診病例突破809萬 病故人數逼近44萬人

大陸新冠肺炎單日新增44例 北京疫情蔓延至浙江

相關新聞

中美友邦宏都拉斯總統 確診新冠肺炎

路透報導，我國中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）16日證實，自己感染新冠肺炎...

佛州新冠病例增 邁阿密重啟經濟第3階段喊卡

因為新冠肺炎確診案例增加，佛州邁阿密不進入重啟經濟的下一階段；內華達州也暫緩進入重啟的下一階段；德州確診和住院人數也創新高；路透(Reuters)分析則發現，全美有17州單周確診個案都攀升。

CDC報告：已有健康問題者染疫 死亡率較健康者高12倍

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的報告指出，新冠肺炎疫情爆發後的前四個月內，先前已有心臟病與糖尿病等健康問題的民眾，感染新冠病毒後住院的機率是健康個人的六倍，死亡率更高達12倍。 CDC於15日公

德國新增確診人數逾300 累計逾18.7萬人染疫

德國負責疾病控制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（RKI）今天公布數據，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數增加345人，感染總人數來到18萬7184人。

疫情未見好轉 美加墨邊界限制措施延至7月21日

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，美國今天同意第3度延長美國、加拿大、墨西哥邊境旅行限制措施，至7月21日為止。

硬起來！紐西蘭零確診破功 軍方接管邊境防疫

紐西蘭16日打破連續24天的新冠肺炎零新增病例紀錄，新增兩例境外移入。總理阿爾登（Jacinda Ardern）17日批...

秘魯全國封鎖3個月疫情仍嚴峻 病故總數破7千

秘魯衛生部今天通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今共奪走7056條人命，為拉丁美洲第3高，僅次於巴西和...

硬漢普亭不能倒 官邸裝消毒通道防病毒入侵

俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，總統普亭位於莫斯科郊區的官邸，有一條特殊消毒通道，所有訪客進入官邸時，都必須經過這條通道...

上市60年類固醇可治新冠重症！英國限出口開始囤貨

英國研究團隊16日發布臨床實驗結果，指治療關節炎等多種疾病炎症的類固醇地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS...

墨西哥新增4599人染疫 累計病例近15.5萬起

墨西哥衛生部今天通報境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例新增4599起，死亡新增730人，使得確診總數來到15萬4863起，病故累計1萬8310人。

「救命突破」 類固醇治療新冠肺炎重症現成效

世界衛生組織周二(6月16日)以「拯救生命的科學突破」形容英國使用一種基本的類固醇來治療新冠肺炎重症病人的方式。有約三分之一的重症患者存活下來。

全球武漢肺炎確診病例突破809萬 病故人數逼近44萬人

法新社彙整的官方數據顯示，截至台北時間17日凌晨3時，全球至少有809萬290人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少43萬8250人不治。

熱門新聞

氣爆案不當運用民間捐款 監察院糾正高雄市政府

共機8天3度闖我西南空域 專家：疑共軍刻意展示武力

首位女性！蔡總統任命 蕭美琴出任駐美代表

中共殲10戰機上午再侵我西南防空識別區 遭空軍廣播驅離

疫情防控升級…北京取消多架航班 封鎖多條高速公路

境外生返台 7600名陸生確定不在第一批入境名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。