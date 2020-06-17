CDC報告：已有健康問題者染疫 死亡率較健康者高12倍
聯邦疾病防治中心(CDC)公布的報告指出，新冠肺炎疫情爆發後的前四個月內，先前已有心臟病與糖尿病等健康問題的民眾，感染新冠病毒後住院的機率是健康個人的六倍，死亡率更高達12倍。
CDC於15日公布的資料涵蓋超過170萬例新冠病毒確診感染個案，以及10萬3700例新冠肺炎死亡個案，皆為各州與屬地衛生部門在1月22日至5月30日之間通報的數字。
在CDC已掌握種族與族群資料的近60萬名新冠肺炎患者中，33%是西語裔，儘管該族群只占全國總人口的18%；還有22%為非洲裔，而該族群占全國人口13%；更有1.3%是美國原住民或阿拉斯加原住民，而這個比率則是該族群在全國人口比率的將近二倍。
CDC接獲通報的個案中，超過一半都缺少種族與族群相關資料，因此CDC並未提供根據種族與族群的已有健康問題患者人數估計。
在許多大都會地區，主要為非洲裔民眾居住的地帶，罹患包括糖尿病、肥胖及心臟病等慢性健康問題的民眾比率很高；許多人也無法取得醫療照護，更面臨種族歧視以及其對健康的影響。
CDC在這份報告中表示，通報的新冠肺炎患者中最常見的既有健康問題是心臟病(32%)、糖尿病(30%)，以及慢性肺病(18%)；其他既有疾病包括肝病、腎臟病、神經發展或智能障礙、以及免疫功能不足或缺損的症狀。
先前已有健康問題的新冠肺炎患者中，約45%住院治療，而無嚴重既有疾病的患者僅7.6%住院；無通報既有疾病的新冠肺炎患者死亡率為1.6%，而先前已有健康問題的患者死亡率則增至12倍，達到19.5%。
就算是20多歲到30多歲的患者，已有健康問題者的住院機率，仍是先前健康患者的約六倍。
報告也指出，無症狀的新冠病毒感染者，可能無法在監測資料中「被準確認定」；無症狀者也不可能接受檢測，因為檢測數量有限，而且最初的指南讓有症狀者優先受檢。
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