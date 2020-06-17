「救命突破」 類固醇治療新冠肺炎重症現成效
世界衛生組織周二(6月16日)以「拯救生命的科學突破」形容英國使用一種基本的類固醇來治療新冠肺炎重症病人的方式。有約三分之一的重症患者存活下來。
世衛總幹事說：「這是一個好消息，我祝賀英國政府、牛津大學以及英國的許多醫院和患者，他們為這一拯救生命的科學突破做出了貢獻。」
牛津大學研究人員以類固醇地塞米松(dexamethasone)對2千多名新冠肺炎重症患者進行治療。
研究結果發現，對於只能借助呼吸機呼吸的患者，地塞米松能將其死亡率降低35%。初步結果也表明，它能將需要氧氣治療而不使用呼吸機的患者的死亡率從25%降低到20%。
牛津大學納菲爾德醫學系新興傳染病教授霍比 (Peter Horby)說：「地塞米松是第一個被證明可以改善新冠肺炎生存率的藥物……這是一個非常可喜的結果。」
他也說:「地塞米松價格低廉，現成可以立即用於拯救全世界的生命。」但他也強調，這種藥物對輕症沒有用，只對因病毒住院的患者有幫助。
英國衛生大臣漢考克 (Matt Hancock)表示，英國的患者將立即開始接受這種藥物，他也對牛津大學的科學家表示感謝。
鄒宗翰/張慈 (法新社、美聯社、路透社)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言