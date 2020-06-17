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「救命突破」 類固醇治療新冠肺炎重症現成效

德國之聲 / 德國之聲中文網
英國使用類固醇地塞米松來治療新冠肺炎重症病人獲得成效。 美聯社
英國使用類固醇地塞米松來治療新冠肺炎重症病人獲得成效。 美聯社

世界衛生組織周二(6月16日)以「拯救生命的科學突破」形容英國使用一種基本的類固醇來治療新冠肺炎重症病人的方式。有約三分之一的重症患者存活下來。

世衛總幹事說：「這是一個好消息，我祝賀英國政府、牛津大學以及英國的許多醫院和患者，他們為這一拯救生命的科學突破做出了貢獻。」

牛津大學研究人員以類固醇地塞米松(dexamethasone)對2千多名新冠肺炎重症患者進行治療。

研究結果發現，對於只能借助呼吸機呼吸的患者，地塞米松能將其死亡率降低35%。初步結果也表明，它能將需要氧氣治療而不使用呼吸機的患者的死亡率從25%降低到20%。

牛津大學納菲爾德醫學系新興傳染病教授霍比 (Peter Horby)說：「地塞米松是第一個被證明可以改善新冠肺炎生存率的藥物……這是一個非常可喜的結果。」

他也說:「地塞米松價格低廉，現成可以立即用於拯救全世界的生命。」但他也強調，這種藥物對輕症沒有用，只對因病毒住院的患者有幫助。

英國衛生大臣漢考克 (Matt Hancock)表示，英國的患者將立即開始接受這種藥物，他也對牛津大學的科學家表示感謝。

鄒宗翰/張慈 (法新社、美聯社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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